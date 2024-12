Studentessa di 17 anni trovata morta dai genitori in camera da letto a Natale. Il caso nel Padovano

L'ipotesi più accreditata è che la vita dell'adolescente sia stata stroncata a causa di un malore legato a una crisi epilettica

La notte di Natale si è trasformata in un incubo per una famiglia di Brugine, un piccolo comune in provincia di Padova. Una ragazza di soli 17 anni, Katharina Grande, è stata trovata morta nella sua camera da letto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che la vita dell’adolescente sia stata stroncata a causa di un malore legato a una crisi epilettica. L’adolescente frequentava l’Istituto superiore De Nicola di Piove di Sacco e aveva trascorso la vigilia con alcuni amici. Rientrata a casa, aveva salutato i genitori ed è andata a dormire. La mattina del 25 dicembre, non vedendola scendere per la colazione, i genitori sono entrati nella sua stanza, ma l’hanno trovata priva di vita. Inutile il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatarne il decesso.

Sisposta l’autopsia

Secondo le prime informazioni, Katharina conviveva con le crisi epilettiche dall’età di 12 anni e seguiva una cura specifica. Tuttavia, negli ultimi tempi gli attacchi erano diventati più frequenti. E proprio una crisi acuta, verificatasi durante il sonno, potrebbe essere stata la causa della tragedia. Per chiarire ogni dubbio, è stata disposta un’autopsia. «Perdere una giovane vita è sempre un dolore immenso. Come amministrazione comunale faremo di tutto per sostenere la famiglia in questo momento devastante. Per il giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino», dichiara il sindaco Michele Giraldo. Solidarietà anche dalla squadra di pattinaggio che Katharina ha frequentato fino a pochi mesi fa: «La notizia ci ha scosso tragicamente. In un questo momento di profonda sofferenza vogliamo essere vicini ai genitori, alle sorelle ed a tutte le persone che le volevano bene».