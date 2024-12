Piacenza, le frasi razziste del prof a un’alunna: «Extracomunitaria, ci rubate il lavoro». La scuola apre un procedimento disciplinare

Il docente si è poi scusato, fanno sapere dalla dirigenza dell'istituto, sottolineando che si sarebbe trattato di un «fraintendimento»

«Extracomunitaria», «una di quelle che vengono qui a rubarci il lavoro». Sono le frasi di stampo razzista che un professore di una scuola superiore di Piacenza avrebbe pronunciato nei confronti di una sua studentessa. Così un’ordinaria interrogazione come tante altre si è trasformata in un momento di forte tensione che, secondo quanto riportato dagli studenti presenti, ha fatto calare il gelo in aula. La ragazza, colpita direttamente dall’uscita razzista del docente, è apparsa visibilmente turbata, raccogliendo però subito la solidarietà dei compagni di classe. Il caso è stato segnalato al quotidiano Libertà di Piacenza. Tuttavia, non è ancora chiaro con quale intenzione il docente abbia pronunciato quella frase. L’episodio è stato segnalato al quotidiano Libertà e confermato da diverse fonti locali.

Le scuse del professore

La vicenda, nel frattempo, ha superato i confini dell’aula, spingendo la dirigenza scolastica ad avviare un’indagine interna per chiarire le responsabilità e raccogliere le testimonianze di tutte le parti coinvolte. L’istituto ha confermato l’accaduto, ma riducendo il fatto a «un fraintendimento, ovvero una sorta di battuta, da evitare comunque e capita male». Dalla dirigenza chiariscono che l’episodio «non è risultato così come alcuni lo raccontano» e che il docente in questione si è scusato per le parole usate. Per il momento la famiglia della studentessa coinvolta, pur scossa dall’accaduto, non sembra intenzionata a presentare denuncia, lasciando alla scuola la responsabilità di gestire il caso. L’istituto, intanto, ha fatto scattare un procedimento disciplinare.