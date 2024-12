Verona, ristoratore multato per un albero di Natale troppo grande: «400 euro per aver abbellito la città»

Un privato cittadino ha mandato una segnalazione alla polizia locale. «In effetti, sfogliando il fascicolo del regolamento, è risultato essere un po’ più grande di quanto concesso», ha detto al "Corriere"

Quattrocento euro. È la cifra che un ristoratore di Verona deve pagare per un albero di Natale troppo sporgente posizionato fuori dal suo locale. «Sono stato multato per un eccesso di addobbi di Natale», dice al Corriere Jacopo Natale, titolare del ristorante Yard di corso Cavour. L’albero, che non ostacola il passaggio di pedoni o carrozzine, è stato probabilmente notato da un privato cittadino, che ha mandato una segnalazione alla polizia locale. «Avendo ricevuto una segnalazione, gli agenti sono tenuti a verificare e, sfogliando il fascicolo del regolamento, il mio albero di Natale è risultato essere un po’ più grande di quanto concesso», racconta. È infatti possibile occupare il suolo pubblico in occasioni di festività, secondo il «Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», con addobbi vari, purché – ricorda ancora l’edizione veneta del quotidiano – ciascuna occupazione non superi 0,50 metri quadrati. Nel caso del locale in centro a Verona, seppure l’albero non ostruisca il passaggio, occupa una superficie di 4 metri quadrati. «La polizia mi hanno detto che era la prima volta che faceva una multa per questo motivo – sottolinea il titolare – anche perché sono sicuro che, se facessero un controllo a tappeto, quasi tutti gli esercenti risulterebbero fuori norma». Il proprietario del ristorante non farà ricorso, pagherà dunque la multa, ma non toglierà l’albero. «Anche perché tutti si fermano a scattare foto. La mia colpa? – conclude – Aver abbellito la città».

Foto copertina: PEXEL / Immagine d’archivio