Pisa, la libreria multata per aver esposto i libri. Sanzioni per 300 euro per «decoro urbano»

Il comune di Pisa sta finendo su tutti i giornali locali per aver multato una libreria, colpevole di aver esposto dei volumi fuori dal negozio. La denuncia arriva direttamente dai titolari dell’attività, rei di aver violato il «decoro urbano». «Questi libri si trovano li così da 50 anni, ed è motivo di attrazione anche turistica, considerando le fotografie che ci fanno. Abbiamo chiesto un confronto con il sindaco Michele Conti e l’assessore alla cultura Filippo Bedini perché siamo profondamente amareggiate, e con noi tutti i clienti e le clienti che stamattina hanno assistito alla triste scena. Davvero si può abbinare il ‘mancato decoro’ con i libri?», spiegano le proprietarie della libreria Ghibellina sui social.

«Mercoledì mattina – ha spiegato a Pisa Today Rimedia Deffenu, una delle proprietarie – sono tornati tre vigili, piuttosto agguerriti, che ci hanno fatto due multe: la prima di 200 euro per occupazione del suolo pubblico e, malgrado avessimo fatto notare di non aver ricevuto l’avviso per rinnovare la concessione, l’abbiamo accettata sottolineando la nostra volontà di metterci immediatamente in regola». «La seconda, di 100 euro, per violazione del decoro urbano – sottolinea –. E che i libri siano indecorosi, con tutto rispetto, non si può sentire. I vigili ci hanno minacciato di tornare per farci una seconda multa ricordando che, al terzo richiamo, scatta la chiusura dell’attività».