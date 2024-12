La nota di Giorgia Meloni sull’arresto di Cecilia Sala: «Ci auguriamo che i media agiscano con cautela»

L'impegno del governo: «Il presidente del Consiglio si tiene in stretto collegamento con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, al fine di riportare a casa al più presto la giornalista italiana»

La premier Giorgia Meloni ha aspettato alcune ore prima di diffondere una nota sul caso dell’arresto di Cecilia Sala, la reporter fermata a Teheran dieci giorni fa, mentre lavorava ad alcuni reportage con un regolare permesso per giornalisti accordato dal governo iraniano. La scelta è stata fatta per mantenere il più possibile bassa l’attenzione sul caso e permettere alla diplomazia di lavorare alla liberazione della cronista senza mettere il governo di Teheran in una posizione politicamente difficile. Ora, però, Meloni ha scelto di diffondere una breve nota stampa: «Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione la complessa vicenda di Cecilia Sala fin dal giorno del fermo, il 19 dicembre. E si tiene in stretto collegamento con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, al fine di riportare a casa al più presto la giornalista italiana». Quindi, Meloni ha scelto di sottolineare l’appello alla stampa: «D’accordo con i suoi genitori, tale obiettivo viene perseguito attivando tutte le possibili interlocuzioni e con la necessaria cautela, che si auspica continui a essere osservata anche dai media italiani».