Per Libero è Mussolini l’uomo dell’anno

La decisione motivata dal direttore Mario Sechi sul quotidiano milanese: «È l'ossessione della sinistra»

«Perché Benito Mussolini 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra. Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista: il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana. Grazie ai compagni che sbagliano». Con un editoriale in apertura di giornale il direttore responsabile Mario Sechi spiega perché il giornale fondato da Vittorio Feltri ha deciso di scegliere come «Uomo dell’anno 2024» Benito Mussolini. L’anno scorso la testata milanese aveva puntato su Giorgia Meloni, eletta “uomo” dell’anno (sic).

Mussolini in prima pagina su Libero

Quest’anno, nel centenario dell’omicidio Matteotti, il deputato rapito e assassinato proprio da una squadra fascista nel 1924, Liberoquotidiano mette in prima pagina il dittatore e leader del Partito nazionale fascista. «Ottant’anni dopo la fine del fascismo, la sinistra della Ztl lo agita come una clava contro la destra, con sprezzo del ridicolo «l’allarme democratico» va e viene sulle prime pagine dei giornali progressisti, i cui titoli esondano nella politica e nella cultura, nei talk show e nei concorsi di bellezza letteraria», scrive Sechi spiegando di esser stato in dubbio tra Trump, Musk e Milei per tutto il mese di dicembre, «quando l’ossessione è più forte della ragione, l’intellettuale esce dal vernissage e vede spuntare i segni della dittatura in ogni angolo. […] Giulio Andreotti disse che “le iscrizioni all’antifascismo sono chiuse da tempo”, la sinistra in camicia nera le ha riaperte. Buon anno».