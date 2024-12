Il Tar del Lazio fa retromarcia: via libera al nuovo tariffario per le cure garantite dal Servizio sanitario nazionale. Ecco cosa cambia

Il tribunale ha revocato la sospensione decisa ieri. Si sarebbe rischiato il «blocco del sistema di prenotazione ed erogazione» dei servizi «con un impatto sulla salute dei pazienti»

Il Tar del Lazio ha revocato il decreto con il quale ieri, 30 dicembre, aveva sospeso fino al 28 gennaio il nuovo tariffario per le cure e le prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) elaborato dal Ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci. A guidare la decisione del Tribunale amministrativo regionale c’è la «dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto che determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione» dei servizi «con un impatto sulla salute dei pazienti». Per il 28 gennaio è stata invece confermata l’udienza in camera di consiglio. L’istanza di revoca del decreto Tariffe è stata depositata dall’Avvocatura dello Stato nella data di oggi per conto del ministero della Salute e non per conto delle parti, che avevano invece impugnato il provvedimento governativo. Tra le altre criticità, i legali che hanno rappresentato le centinaia di strutture e associazioni ricorrenti lamentavano che le tariffe così pensate dal ministero non tengono conto «dell’incremento dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e dalla crisi economica».