Vigilia di Capodanno 2025: da Milano a Palermo, i divieti e le zone rosse città per città

Un viaggio nella Penisola che aspetta l'anno nuovo tra ordinanze anti-botti, limiti al consumo di alcol e accessi contingentati alle piazze

Dalle ordinanze anti-botti ai divieti del consumo di alcol in bottiglie di vetro, dagli accessi limitati alle zone rosse. E poi l’ombra del nuovo codice della strada che incombe su chi non vuole rinunciare ad alzare il gomito. La vigilia di Capodanno 2025 è un rebus per chi si appresta a festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in piazza o a serate in compagnia di parenti e amici. Ecco un breve vademecum città per città con tutte le informazioni utili.

Divieti Capodanno Milano

Il 27 dicembre sono state annunciate le «zone rosse», ovvero le aree della movida (piazza Duomo, Darsena e Navigli, le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale) dove le forze di polizia potranno disporre l’allontanamento immediato di chi è violento, molesto o considerato pericoloso e ha precedenti per reati che lo rendono un pericolo per la sicurezza pubblica. Il sindaco Giuseppe Sala non ha vietato ma sconsigliato di far esplodere petardi e fuochi d’artificio. Restrizioni invece per la vendita e il consumo di bevande alcoliche: non si potranno prendere d’asporto bevande con gradazioni superiori ai 21 gradi e in contenitori in vetro o in lattine. La birra potrà essere venduta e consumata solo in bicchieri di plastica.

Divieti Capodanno Roma

Nella capitale il sindaco Roberto Gualtieri ha invece ordinato una stretta su petardi, bombette e fuochi d’artificio. Vietato «materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici con “massa attiva superiore ai 150 milligrammi” e disposto una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro per i trasgressori». L’ordinanza è valida da mezzanotte e un minuto del 31 dicembre, fino alle ore 24 del 6 gennaio 2025. Via libera invece per i fuochi «declassificati»: «Fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose e di tutti i materiali espressamente consentiti dalla legge». Sono invece già scattate le multe per i genitori dei minorenni sorpresi a bere alcolici in strada. La sanzione amministrativa è prevista dall’articolo 28 del regolamento di polizia urbana, che vieta il consumo di alcolici in strada dopo le 23 a tutti i cittadini. Negli ultimi giorni le pattuglie hanno rafforzato i controlli nei quartieri di San Lorenzo, Pigneto, Rione Monti, Trastevere e Ponte Milvio.

Divieti Capodanno Napoli

Botti e petardi vietati anche a Napoli per scongiurare qualsiasi infortunio e ferimento. I divieti sono stati estesi anche alla vendita e al possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti «oleoresin capsicum», presente nei noti spray al peperoncino. Il consumo di bevande sarà possibile solo se contenute in bicchieri in plastica leggera o carta. Le multe per chi disobbedisce vanno da 25 a 500 euro. Nei giorni scorsi un’operazione della Guardia di Finanza (“Capodanno sicuro”) ha sequestrato tre tonnellate di botti. Quattro persone sono state arrestate.

Divieti Capodanno Torino

Anche nel capoluogo piemontese vige il divieto di botti e fuochi d’artificio. Le autorità hanno stilato anche un vademecum con le regole di sicurezza e l’elenco degli oggetti vietati per gli eventi di Capodanno in piazza Castello, il concerto di fine anno e quello del primo gennaio. Per l’evento di questa sera, 31 dicembre, l’accesso sarà garantito solo su prenotazione, gratuito con cauzione ma fino a esaurimento dei 13 mila posti autorizzati. Per quello del primo gennaio l’ingresso all’area sarà senza prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Tra gli oggetti che non si potranno portare all’interno dell’area ci sono: bottiglie di vetro, lattine, bombolette spray, fumogeni, oggetti da punta o taglio, monopattini.

Divieti Capodanno Firenze

A Firenze sarà vietato detenere ed esplodere artifici pirotecnici in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato, dalle 17 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio (le sanzioni arriveranno fino a 500 euro).

Divieti Capodanno Bologna

Blindata piazza Maggiore dove avverrà il solito rito del Vecchione. Potranno entrare solo 9mila persone. Oltre a quest’area sono altre le “zone rosse” istituite a ottobre dopo l’omicidio alla stazione di un giovane ivoriano.

Divieti Capodanno Palermo

Grande attenzione a Palermo per il concerto dove si esibirà il cantante Biagio Antonacci. In Piazza Ruggero Settimo non sarà consentito introdurre ombrelli, lattine e bottiglie in vetro, caschi, bastoni per i selfie, armi proprie e improprie, oggetti contundenti in genere, bevande alcoliche. Diversi gli accessi per contingentare l’affluenza di pubblico. Un accesso prioritario è stato garantito alle persone con disabilità. A Catania, la polizia ha bloccato 750 ordigni esplosivi rudimentali denominati “bombe Sinner”, per il colore arancione, arrestando un 37enne e un 36enne. Il carico era nella loro auto, fermata per un controllo.