Concerti di Capodanno 2025: tutti gli eventi di musica live in Italia, tra piazze e teatri

La sera del 31 dicembre si festeggerà l'addio al 2024 in decine di piazze italiane con grandi nomi della musica, ma anche in molti teatri. Ecco il programma

Il 2025 è ormai alle porte e, come ormai tradizione, decine di città si preparano a ospitare concerti con i nomi più in voga della canzone italiana. Dal Concertone di Roma, che ormai da giorni si trascina dietro la querelle attorno all’esclusione di Tony Effe, fino ai maxi eventi di Reggio Calabria e Catania organizzati da Rai e Mediaset. E se Genova ha organizzato addirittura una tre giorni di musica live, a Napoli le persone entreranno nel nuovo anno accompagnati da un omaggio a Pino Daniele. Non solo grandi centri urbani: dal nord al sud, molti palchi sono pronti a ospitare le stelle – affermate o nascenti – del microfono. I biglietti saranno (quasi sempre) gratuiti. E Milano? Al netto dei grandi eventi teatrali, piazza Duomo non ospiterà nessun concerto. Ecco tutti i principali appuntamenti nelle città italiane, tra musica live e eventi teatrali imperdibili.

I «Concertoni» nelle grandi città

Anche se il calendario del 2024 andrà presto buttato, ci sono ancora alcuni appuntamenti da segnarsi bene in rosso sull’ultima casella dell’anno. In varie località, divise abbastanza equamente tra Nord Italia e Sud Italia, saliranno sul palco uno dopo l’altro molti tra i cantanti più rinomati. Il principale, quello della capitale, è diventato un’eccezione.

Concerti di Capodanno 2025 a Roma

Era tutto pronto per il Concertone con la c maiuscola. Palco al Circo Massimo, inizio 21.30 con ospiti del calibro di Mahmood, Mara Sattei e del trapper Tony Effe. Proprio quest’ultimo si è visto ritirare l’invito, come ha comunicato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, perché ritenuto una figura «troppo divisiva» per essere il volto della città. Nell’occhio del ciclone, infatti, i suoi testi ritenuti da molti «lesivi della dignità delle donne». A ruota sono arrivate le rinunce delle altre due stelle della serata, che hanno lamentato una forma di «censura» inaccettabile ai danni del trapper ex Dark Polo Gang.

Francesca Michielin si esibisce al Circo Massimo di Roma durante il Concertone di Capodanno 2024

Dopo circa una settimana, Gualtieri ha annunciato la scaletta del concerto: i “big” Gabry Ponte e Pfm, accompagnati dall’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Mariachiara Belardo e Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Nel frattempo lo stesso Tony Effe ha lanciato un contro-Concertone. La notte del 31 dicembre, infatti, si esibirà al Palaeur nel primo “Capodanno da Tony“. Una scelta che ha riscosso un enorme successo: la data puntava già al sold out a poche ore dalla apertura delle vendite. E il Circo Massimo rischia di rimanere nel silenzio, almeno fino allo spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

Il silenzio a Milano

In piazza Duomo, a Milano, non sarà allestito nessun palco, come d’altronde accade da cinque anni. Lo aveva già annunciato in tempi non sospetti il primo cittadino Beppe Sala: «Se devo scegliere dove mettere i soldi, li metto da un’altra parte». Nessun big della musica, dunque, si esibirà sotto la Madonnina per questioni di bilancio comunale: il costo per l’allestimento di un palco sarebbe intorno al milione di euro. Per festeggiare i milanesi, tra locali e teatri, avranno però numerose altre possibilità.

Concertone di Napoli

A Napoli la cornice dei brindisi per l’inizio del 2025 sarà piazza del Plebiscito, ormai punto di riferimento per la musica nel capoluogo campano. A due passi dal lungomare, durante la notte di San Silvestro la piazza sarà interamente dedicata in un grande concerto in onore di Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa avvenuta il 4 gennaio 2015. Sul palco saranno ospiti Loredana Bertè, James Senese, Raiz e Sal Da Vinci. Insieme a loro, parteciperanno all’evento anche Massimiliano Gallo, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi e Gigi Soriani.

Capodanno a Torino

Piazza Castello, tra 31 dicembre e 1 gennaio, incornicerà con un doppio evento il passaggio a un nuovo anno. La notte di San Silvestro canteranno Malika Ayane, Rose Villain e i Morcheeba. Per partecipare è necessaria la prenotazione a questo link. Neanche 24 ore dopo, dal regno del pop, la piazza principale di Torino si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto ospitando il grande concerto classico dell’Orchestra Filarmonica di Torino.

Il concerto di Capodanno 2024 in piazza Castello, a Torino

Il maxi-concerto di TriCapodanno a Genova

Tre serate (29-30-31 dicembre) che danno il nome all’evento: TriCapodanno. A Genova, piazza De Ferrari si presta a ogni tipo di gusto musicale. Dalla dance anni ’90 al rap, con la partecipazione di Madman e Noyz Narcos, fino al Capodanno all’insegna del pop nazionale. Canteranno Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e il gruppo genovese Ex-Otago.

Capodanno 2025 a Firenze

Il capoluogo toscano ha optato per una soluzione originale: non una, ma quattro piazze ospiteranno eventi a Capodanno. Una sorta di “festa in movimento” che animerà piazza San Giovanni, piazza Signoria, piazza della Santissima Annunziata e piazza Santa Croce. Proprio in piazza Signoria, dalle 22.00, arrivano i principali artisti, a partire da Mr Rain. Ma anche i BowLand, Giovanni Caccamo, Syria e Deborah Iurato, ex vincitrice del talent Amici. Gli altri palchi ospiteranno cori gospel, serate jazz – con la presenza di Nino Buonocuore -, e concerti di orchestra. Con una particolarità in più: le vie di Santa Maria Novella e l’Oltrarno saranno animati dall’Happy New Year on the Road, due distinti itinerari musicali con sound funky e allegri.

Concerto di Capodanno a Bari

Dalle 21.30 del 31 dicembre in piazza Libertà, a Bari, inizieranno i festeggiamenti per il nuovo anno. Ospiti d’eccezione Michele Bravi ed Emma Marrone, al suo ultimo live prima della pausa annunciata a chiusura del tour Souvenir in Da Club iniziato nel novembre 2023.

Capodanno Rai a Reggio Calabria

Il lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria ospiterà il Capodanno di Rai 1, L’anno che verrà. In onda su Rai 1 e Rai Radio 1 – e live dal palco – immediatamente dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà condotto per la prima volta da Marco Liorni, scelto come successore di Amadeus. I primi ospiti sono stati ufficializzati venerdì 20 dicembre: Anna Oxa, BigMama, Arisa, Diodato, i Ricchi e Poveri, Ermal Meta, J-Ax, Clementino, Cristiano Malgioglio, Leo Gassmann, Los Locos e tanti altri. Nel cast è anche presente il comico Nino Frassica.

Amadeus con Paola&Chiara durante la trasmissione RAI “L’anno che verrà” a Crotone, 31 dicembre 2023

Catania e il concertone di Mediaset

A fare da contraltare al concerto Rai non può mancare all’appello Mediaset, che organizzerà il suo Capodanno a Catania. Piazza Duomo, a partire dalla 21.00, ospiterà un maxi-concerto finanziato dalla Regione Sicilia per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro. La conduttrice, Federica Panicucci, farà da collante per una serie di esibizioni di big della musica: Annalisa, Gigi D’Alessio, Fabio Rovazzi, che farà anche da co-conduttore, Umberto Tozzi. Emma Marrone e Michele Bravi, in un primo momento dati per certi, si dovrebbero collegare in diretta dal concerto a Bari.

Gli altri concerti in Italia

Non solo «Concertoni». Sono tantissimi gli artisti che scenderanno in solitario nelle piazze di tutta Italia. Ecco i principali, in ordine alfabetico per città:

Alghero , piazzale della Pace – Negramaro

, piazzale della Pace – Ancona , piazza Pertini: Natalie Imbruglia , celebre stella del brit pop

, piazza Pertini: , celebre stella del brit pop Augusta , piazza Castello: Francesco Gabbani

, piazza Castello: Bosa , piazza Dante: Irene Grandi

, piazza Dante: Cagliari , piazza Yenne: Steward Copeland , storico batterista dei Police

, piazza Yenne: , storico batterista dei Police Castelsardo : Elodie e Irama

: e Cosenza , piazza dei Bruzi – Achille Lauro

, piazza dei Bruzi – Jesolo , piazza Kennedy – Mr. Rain (alle 18.00, prima di cantare la sera a Firenze)

, piazza Kennedy – (alle 18.00, prima di cantare la sera a Firenze) La Spezia , piazza Europa – Jake La Furia

, piazza Europa – Matera , parco del Castello Tramontano – Coma_Cose

, parco del Castello Tramontano – Nuoro , piazza Vittorio Emanuele – Giusy Ferreri

, piazza Vittorio Emanuele – Olbia , Molo Brin – Pinguini Tattici Nucleari , Boomdabash

, Molo Brin – , Oristano , Torre di San Cristoforo – Gaia

, Torre di San Cristoforo – Padova , Prato della Valle – Alfa

, Prato della Valle – Parma , piazza Garibaldi – Colapesce e Dimartino

, piazza Garibaldi – Palermo , piazza Ruggero Settimo – Biagio Antonacci

, piazza Ruggero Settimo – Riccione , piazzale Ceccarini – Francesca Michielin

, piazzale Ceccarini – Salerno , piazza della Libertà – Giorgia

, piazza della Libertà – Sanremo , Pian di Nave – Serena Brancale , Dargen D’Amico e Chiara Galiazzo

, Pian di Nave – , e Verona, piazza Brà – Finalisti di X Factor 2024 (Mimì Caruso, Lorenzo Salvetti, Les Votives e I Patagarri)

La musica live a pagamento

C’è poi chi, nonostante sia la sera di Capodanno, non interrompe i suoi tour dei palazzetti o addirittura organizza date straordinarie. In questi casi, però, il biglietto bisogna pagarlo:

Messina , PalaRescifina – Laura Pausini

, PalaRescifina – Milano , Forum di Assago – Max Pezzali

, Forum di Assago – Roma , Auditorium Parco della Musica – Nicola Piovani

, Auditorium Parco della Musica – Roma, Eur convention center La Nuvola – Massimo Ranieri

Capodanno 2025 a teatro

Tra orchestre e gran galà

Oltre alle piazze, la sera del 31 dicembre tutti i principali teatri italiani rimangono aperti con spettacoli di ogni tipo e date ad hoc. Controparte “classica” dei live all’aperto sono i tradizionalissimi concerti con orchestra. La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, offrirà un Gran Galà che mescolerà la comicità al ballo. L’evento inizierà alle 21 e i biglietti sono acquistabili a questo link. Alla Scala di Milano, evento tardo pomeridiano alle 18.00, andrà in scena Lo schiaccianoci di Čajkovskij; mentre all’Auditorium del capoluogo lombardo alle 20.00 l’Orchestra sinfonica di Milano suonerà la Nona sinfonia di Beethoven. Il teatro La Fenice di Venezia, come ormai ogni anno, presenterà in collaborazione con la Rai il Grande Concerto di Capodanno. Saranno quattro i concerti, a partire da domenica 29 dicembre fino a mercoledì 1 gennaio: solo la seconda parte di quello del 31 dicembre sarà trasmesso in tv.

Un Grande Concerto di Capodanno al teatro La Fenice, Venezia

Oltrepassando il Po, l’1 gennaio il teatro Regio di Parma offre il Concerto di Capodanno 2025 che avrà come protagonista la Filarmonica di Busseto. Il teatro Verdi di Firenze, a partire dalle 17.00 di Capodanno, accoglierà il 2025 con musiche di Čajkovskij e Verdi, a cura dell’Orchestra Toscana. A Roma, invece, un altro Gran Galà. A partire dalle 18.00 di mercoledì 1 gennaio all’Auditorio della Conciliazione andrà in scena Alla scoperta di Morricone, in cui l’Ensemble Symphony Orchestra ripercorrerà le migliori tra le 500 colonne sonore composte dal maestro Ennio Morricone.

Capodanno milanese a suon di musical

Alcuni tra i principali teatri di Milano offrono anche la possibilità di festeggiare il nuovo anno cantando i brani dei più noti musical. Al teatro Arcimboldi sarà rappresentato Anastasia, mentre i palchi del Carcano e del Nazionale andranno ospiteranno due successi globali: Dirty Dancing e La febbre del sabato sera.

Comicità a Capodanno

Nei teatri, tra 31 dicembre e 1 gennaio, non si trova solamente musica. Sono numerosissimi i comici di successo che prenderanno il microfono per uno speciale Capodanno. A Milano Ale e Franz al teatro Gaber presenteranno il loro NatAleFranz Show. Venezia, nel suo teatro del Parco, ospiterà Valerio Lundini. A Napoli Alessandro Siani sarà al teatro Diana mercoledì 1 gennaio 2025. E poi Roma, che l’ultimo dell’anno sarà letteralmente costellata di spettacoli comici pensati per il Capodanno. Il romanissimo Maurizio Battista sarà al teatro Olimpico alle 21.45, Enrico Brignano al Sistina sia il 31 (alle 21.30) che l’1 (alle 18), mentre all’Auditorium della Conciliazione alle 22 si esibirà Francesco Cicchella.