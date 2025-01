Brescia, bimba di 7 anni trova in casa una pistola e spara per errore: ferita gravemente

Il tragico incidente in un appartamento di Gardone Valtrompia: la piccola è ora ricoverata in ospedale

Una bambina di sette anni è rimasta gravemente ferita dopo aver messo le mani su una pistola trovata in casa, da cui è partito accidentalmente un proiettile. Soccorsa e trasportata in ospedale, versa ora in gravi condizioni sono ritenute gravi. Il tragico fatto è avvenuto in un appartamento a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori.