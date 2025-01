Rimini, accoltella 4 persone e aggredisce i carabinieri: un militare spara e lo uccide

L'episodio a Villa Verucchio nella notte di San Silvestro: l'uomo ha colpito un giovane alla spalla, poi si è scagliato con le persone scese in strada per festeggiare Capodanno

Panico per le strade di Villa Verucchio, nel Riminese, quando mancava meno di un’ora e mezza ai festeggiamenti per Capodanno. Un uomo di origine egiziana si è scagliato alla rinfusa contro le persone in strada che attendevano la mezzanotte per il consueto brindisi di saluto al nuovo anno. Per primo, intorno alle 22.30, l’uomo ha aggredito un 18enne che stava acquistando un pacchetto di sigarette al distributore automatico, ferendolo a una spalla. Il giovane è stato raggiunto e soccorso dagli amici, con i quali è poi scappato dalla furia dell’aggressore. L’uomo li ha rincorsi e ha tentato invano di colpirli, poi è tornato sui suoi passi e ha trovato altri passanti. Ha quindi ferito una coppia d’anziani e poi una ragazza. Fino all’arrivo dei carabinieri. I militari, allertati dell’accaduto, gli si sono parati d’avanti. Uno di loro ha esploso un colpo d’avvertimento in aria. L’uomo però non ha indietreggiato e, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, si è fatto incontro alla pattuglia in maniera minacciosa, ancora armato. A quel punto uno dei militari ha sparato nella sua direzione, colpendolo e uccidendolo. Nessuno dei quattro feriti è in pericolo di vita o in condizioni gravi. Tre di loro sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena, il quarto all’Infermi.

Foto di copertina: ANSA/ POLIZIA CARABINIERI