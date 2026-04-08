Lavatrici solo nel weekend, niente ricariche del cellulare, docce brevi e voli più cari: così la guerra impone l’austerity

In India sono scomparsi piatti tradizionali dai menu dei ristoranti, la Corea del Sud ha esortato i suoi cittadini a fare docce brevi e preferire la bicicletta per i piccoli spostamenti e le spedizioni di farmaci antitumorali sono ferme negli aeroporti: il blocco dello stretto di Hormuz sta mettendo in ginocchio l’economia di tutto il mondo, come non succedeva da almeno ottant’anni

Il conflitto in Iran ha ormai raggiunto la sua quinta settimana e le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz – da cui transita un quinto di tutto il petrolio globale – stanno coinvolgendo i consumatori e le imprese di tutto il mondo, non solo alzando il prezzo del carburante, ma cambiando drasticamente le abitudini di milioni di persone. Secondo un’analisi del New York Times, le interruzioni nella regione hanno causato ritardi nelle spedizioni di farmaci, forniture mediche, semiconduttori e batterie e l’aumento dei prezzi di petrolio e gas sta rallentando la navigazione, l’aviazione, l’agricoltura e il settore manifatturiero.

La crisi alimentare: dai ristoranti indiani ai fertilizzanti

Il sistema alimentare mondiale sta subendo una delle peggiori interruzioni degli ultimi ottant’anni, con un conflitto che ha destabilizzato contemporaneamente il commercio di energia, fertilizzanti e cibo. Dalle cucine indiane ai campi di grano australiani, l’impossibilità di transitare in sicurezza attraverso il Golfo Persico sta riscrivendo i costi di produzione e la disponibilità stessa dei prodotti a tavola.

In India, secondo importatore mondiale di GPL, la carenza di gas ha colpito il cuore della cultura culinaria: molti piatti tipici come il butter chicken o il dosa sono scomparsi dal menu di diversi ristoranti perché richiedono cotture troppo lunghe e le forniture commerciali sono state razionate per proteggere i consumi domestici. Uno dei danni maggiori all’industria alimentare globale è causato poi dal calo delle esportazioni di fertilizzanti: la maggior parte di questi prodotti viene infatti realizzata utilizzando il gas naturale e per questo motivo il Medio Oriente, ricco di energia, è diventato un produttore e un esportatore chiave a livello globale. Quasi un terzo dei fertilizzanti mondiali viene spedito attraverso lo Stretto di Hormuz e molti altri Paesi che producono i propri concimi, come l’Egitto e la Thailandia, lo fanno spesso utilizzando gas naturale proveniente proprio dal Golfo. L’OMC ha messo in guardia sui rischi per le scorte alimentari globali, in un momento in cui i governi stavano già lottando con tensioni geopolitiche e commerciali, oltre che con le pressioni climatiche. Uno shock analogo – anche se minore e più localizzato – era stato causato quattro anni fa dall’invasione russa dell’Ucraina, che aveva ridotto l’approvvigionamento di grano e mais.

Tariffe aeree in aumento e voli dirottati

Mentre in Medio Oriente le compagnie aeree hanno cancellato e dirottato decine di migliaia di voli per motivi di sicurezza, l’aumento dei prezzi del carburante sta condizionando ormai da un mese anche i viaggi in Occidente. Le compagnie aeree di tutto il mondo stanno infatti alzando i prezzi dei biglietti e introducendo supplementi specifici per compensare i costi: Air France e KLM hanno già applicato un rincaro di 50 euro sui voli a lungo raggio, seguite da Air India, Cathay Pacific e dalle low-cost indiane IndiGo e Akasa Air. In Europa, molti vettori sono per ora protetti grazie a strategie di copertura finanziaria (hedging), che consentono di bloccare in anticipo il prezzo del carburante, ma questa tutela potrebbe ridursi se la crisi dovesse protrarsi nei prossimi mesi.

Farmaci: a rischio i pazienti oncologici e medicinali salvavita

Il conflitto ha messo fuori uso i principali snodi di transito aereo e chiuso le rotte marittime, paralizzando anche il movimento di merci vitali, come i farmaci oncologici. Secondo quanto riportato da Reuters, questi medicinali, che richiedono una refrigerazione costante per rimanere sicuri ed efficaci, potrebbero non arrivare a destinazione intatti: le aziende sono infatti costrette a dirottare i voli o a cercare nuovi accessi via terra per portarli a destinazione, compromettendone l’integrità a causa dei tempi di percorrenza più lunghi e della difficoltà nel garantire la catena del freddo. Secondo Wouter Dewulf, professore presso la Antwerp Management School – centro di eccellenza belga specializzato in logistica globale e trasporti – oltre un quinto del carico aereo globale percorre la rotta mediorientale per trasportare farmaci salvavita e vaccini e si trova quindi in pericolo.

Docce brevi e settimane scolastiche ridotte

Per milioni di cittadini in Asia orientale e meridionale, la carenza di energia sta modificando i ritmi della vita quotidiana attraverso direttive governative e razionamenti senza precedenti. In Corea del Sud, Paese che importa la totalità del proprio fabbisogno energetico e che vedeva transitare attraverso Hormuz il 70% del suo greggio, il governo ha lanciato una massiccia campagna di risparmio: i cittadini sono stati esortati a fare docce più brevi, usare lavatrici e aspirapolvere solo nel weekend e rinunciare alla ricarica notturna di smartphone e auto elettriche, preferendo gli spostamenti in bici. Per la prima volta in trent’anni sono stati imposti tetti ai prezzi dei carburanti, mentre il settore pubblico ha adottato il blocco della circolazione dei mezzi governativi un giorno a settimana. Ancora più critica è la situazione in Sri Lanka e Laos, dove la riduzione dei consumi è stata imposta per legge. Il governo di Colombo, per limitare gli spostamenti e risparmiare carburante, ha dichiarato il mercoledì giorno festivo forzato e ha introdotto un sistema di razionamento basato sulle targhe dei veicoli: i numeri pari possono rifornirsi solo nei giorni pari, i dispari nei giorni dispari. Una paralisi che, come denunciato dai medici locali, sta impedendo agli operatori sanitari di raggiungere tempestivamente gli ospedali. In Laos, inoltre, un’ordinanza ha ridotto la settimana scolastica a soli tre giorni in presenza per abbattere i costi di gestione degli edifici, costringendo insegnanti e studenti a sessioni a giornata intera per tentare di completare il programma.

Sport, concerti e intrattenimento in stallo

L’instabilità militare nell’area del conflitto ha avuto un impatto diretto anche sui grandi eventi internazionali nel Golfo. La Formula 1 ha annullato le tappe in Bahrain e Arabia Saudita a causa della minaccia missilistica regionale, che ha reso impossibile garantire i protocolli di sicurezza per i circuiti. Lo stesso clima di incertezza ha coinvolto l’industria dell’intrattenimento negli Emirati Arabi Uniti, portando allo slittamento a novembre dell’Offlimits Music Festival di Abu Dhabi, che avrebbe dovuto ospitare artisti come Shakira e i Jonas Brothers.

In crisi anche l’industria fast-fashion

Reuters riporta che il blocco degli scali di Dubai e Doha ha paralizzato infine le esportazioni di “fast fashion” dal Sud-est asiatico verso l’Europa, lasciando migliaia di spedizioni destinate a marchi come Zara, H&M e Primark bloccate negli aeroporti di Bangladesh, India e Pakistan. Questa drastica riduzione dei voli ha innescato un immediato raddoppio dei costi di spedizione, una dinamica che sta costringendo i produttori a ripiegare su rotte alternative molto più lente e dispendiose. Nonostante colossi come H&M si affidino principalmente ai container, il persistere del blocco nello Stretto di Hormuz minaccia ora di far impennare anche i noli marittimi, alimentando il timore che questa crisi possa produrre un rincaro dei prezzi nei negozi di tutto il mondo.