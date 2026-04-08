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Iran, cosa succede con la tregua: petrolio e gas in calo, Trump: «Un grande giorno per la pace» – La diretta

08 Aprile 2026 - 08:56 Alba Romano
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Trump trattative con Iran
Trump trattative con Iran
Festa per le strade di Teheran. I negoziati in Pakistan tra due giorni. Lo stretto di Hormuz e il pedaggio

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan.

L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. Trump ha detto che questo «è un grande giorno per la pace mondiale», mentre Islamabad ha confermato i negoziati per venerdì 10 aprile.

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