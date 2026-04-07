Le ambasciate iraniane nel mondo si prendono gioco di Trump a suon di meme

Twitt ironici, citazioni storpiate e immagini decisamente caricaturali: così la ambasciate iraniane nel mondo comunicano il loro dissenso nei confronti di Trump

Mentre il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere che cosa succederà in Iran e in Medio Oriente dopo le dure dichiarazioni di Trump e le altrettanto sibilline repliche iraniane, le rappresentanze diplomatiche dell’Iran nel mondo decidono di non optare più solo per la diplomazia e le comunicazioni ingessate ed istituzionali. Se provaste a visitare i loro profili social, scoprireste che hanno adottato un taglio comunicativo degno del più spietato degli approcci marketing. Dal Regno Unito, al Tagikistan fino al Sud Africa e allo Zimbabwe, ecco i loro tweet. Il fattore che li accomuna? Lo sfottò a Trump.

Abbiamo colpito tutti i vostri aerei

Dopo i video animati Lego della propaganda iraniana sui canali social, in cui compaiono poco lusinghiere rappresentazioni di un Trump manovrato dal burattinaio Netanyahu, intento tra le altre cose a chiedere quasi in lacrime un cessate il fuoco all’Iran, compaiono messaggi altrettanto ironici sui social della rappresentanza diplomatica iraniana all’estero. Così l’Ambasciata iraniana nel Regno Unito sceglie di canzonare Trump e le sue dichiarazioni che tendono a sminuire la forza della risposta bellica dell’Iran, decantando piuttosto i mezzi americani abbattuti con successo. Se da una parte quindi Trump dice: «L’Iran non ha una marina militare, non ha aviazione e non ha più missili», dall’altra l’Iran risponde orgoglioso: «Colpiti un F-15, un A-10, un Black Hawk e un F-16CJ in meno di 24 ore». A essere eletto portavoce di entrambi i messaggi nel meme è András Arató, un ingegnere elettrico ungherese in pensione, conosciuto nel mondo intero come “Hide the Pain Harold“. L’ignaro ingegnere aveva deciso di posare per delle fotografie stock nel 2011, salvo poi scoprire come il contrasto tra il suo volto sorridente e gli occhi apparentemente carichi di sofferenza lo avessero reso l’incarnazione perfetta di moltissimi messaggi malinconici sui social.

«Abbiamo vinto», ma a quale costo?

Un Trump soddisfatto ma al tempo stesso con un’espressione piuttosto inebetita compare in un tweet dell’Ambasciata iraniana in Sud Africa: peccato solo per lo sfondo del tutto raso al suolo, con rottami di velivoli e una malconcia bandiera americana issata su uno stecchetto di legno. Così la diplomazia iraniana in Sud Africa ha scelto di dipingere l’imminente «sconfitta» trumpiana e americana, sottolineando le perdite e la distruzione che ha già lasciato dietro di sé. In un altro post proprio di oggi, scrivono: «Difenderemo la nostra patria. Sarà dura anche per voi e per i vostri alleati».

La guerra in Iran per malcelare lo scandalo degli Epstein Files

L’Ambasciata in Tajikistan decide di criticare Trump minando alle fondamenta le ragioni addotte dagli Usa per muovere guerra all’Iran: nessuna vera minaccia nucleare o difesa istintuale della causa iraniana e del suo popolo. Solo la necessità di distogliere l’attenzione dal vero scandalo che sta distruggendo Trump: le verità scomode contenute negli Epstein Files. Il post dice: «Sto cercando di nascondermi. Grazie. Donald J. Trump» con un finto e corpulento Trump che cerca inutilmente di nascondersi dietro un sottilissimo paletto, mentre su di lui sono riportate le scritte «Epstein», da un lato, e «Files», dall’altro. Ma ci sono anche post più coloriti e dotati di ironia meno sottile, come quello che rappresenta una caricatura del volto di Trump, il quale avrebbe però le sembianze di un intestino, e sulla cui sommità è appoggiato un parrucchino. La bocca, dalla quale uscirebbero continue menzogne, corrisponderebbe al tratto finale del sistema digerente, mentre il post è accompagnato dalla scritta: «Grazie per la vostra attenzione alle mie grandi bugie». O ancora, un’immagine di Trump con la testa incastrata in un muro, sul quale è raffigurato lo stretto di Hormuz. Il commento: «”Come Trump bloccato nello Stretto di Hormuz”. Un proverbio che verrà usato in futuro da politici e pubblico per descrivere la sensazione di trovarsi in una situazione complicata».

Thank you for your attention to my big lies

Donald J. Trump pic.twitter.com/V32nD9eWPg — Iran Embassy in Tajikistan (@IRANinTJ) April 7, 2026

I am trying to hide myself

Thank you

DONALD J.TRUMP pic.twitter.com/xyKlZD4X9j — Iran Embassy in Tajikistan (@IRANinTJ) April 6, 2026

"like Trump being stuck in the Strait of Hormuz."

A proverb that will be used in the future by politicians and the public to describe being stuck in a complicated situation pic.twitter.com/ZIuO3Cw6Be — Iran Embassy in Tajikistan (@IRANinTJ) April 7, 2026

L’ironia sui discorsi contraddittori di Trump

L’Ambasciata iraniana nello Zimbabwe decide invece di fare dell’ironia sui cambi di programma americani, ripostando un tweet di Trump, preceduto dal commento: «Le 20:00 non mi vanno molto bene. Sarebbe possibile spostarlo in una fascia oraria tra le 13:00 e le 14:00, o, se possibile, tra l’1:00 e le 2:00?». Frequenti anche le riprese di una tipica frase adottata spesso da Trump in chiusura dei suoi post, soprattutto su Truth Social: «Grazie per l’attenzione che dedicherete a questa importante questione».