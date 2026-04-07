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Trump su Iran: Hanno tempo fino alle 8, poi li riporteremo all'età della pietra – Il video

07 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Ora, vedremo cosa succede. Posso dirvi che stanno negoziando, pensiamo in buona fede. Stiamo per scoprirlo, stiamo ricevendo l'aiuto di alcuni incredibili paesi che vogliono che questo finisca, perché colpisce anche loro. Molte persone sono colpite da questo. Ma daremo loro… daremo loro tempo fino a domani, alle 8:00, ora orientale. E dopo di che, non avranno più ponti, non avranno più centrali elettriche. Età della pietra, già", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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