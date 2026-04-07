Trump sulla sua salute mentale: Servirebbero più persone come me – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 06 aprile 2026 "Non mi importa dei critici. Non ho sentito nulla del genere, ma se fosse così, avranno bisogno di più persone come me. Perché il nostro Paese è stato truffato sul commercio, su tutto, per molti anni, finché non sono arrivato io", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev