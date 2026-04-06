Trump si consola con Melania (e col coniglio di Pasqua): «Una vera star del cinema!» – Il video

Il presidente Usa si concede una pausa dai pensieri di guerra alla cerimonia dell'"Egg Rolling". E fa lo spot al film della first lady

In bilico tra escalation e svolta negoziale con l’Iran, Donald Trump si è presentato oggi di fronte alle famiglie in visita ai giardini della Casa Bianca per la tradizionale cerimonia dell'”Egg Rolling” con al fianco da un lato la first lady Melania, dall’altro il tradizionale maxi-coniglio pupazzo simbolo delle festività di Pasqua. Nel breve discorso dal colonnato antistante la residenza, Trump ha dato qualche sporadico aggiornamento sulla guerra “lontana” – alternando come sempre vaghe aperture e minacce -, ha sottolineato per l’ennesima volta i grandi successi della sua amministrazione nel primo anno abbondante di mandato. E per il pubblico costituito da famiglie (e tanti bambini) s’è concesso in una rara sviolinata verso Melania, definendola una vera «star del cinema».

Trump with Melania standing directly next to him: "It was a big thing to our great First Lady, who's here someplace. Let's see. I think this is our First Lady." pic.twitter.com/Qr3VzReRqo — Aaron Rupar (@atrupar) April 6, 2026

Le lusinghe di Trump a Melania e lo spot al film

«Mi dicono che ci sia qui da qualche parte la first lady, fatemi un po’ vedere», ha gigioneggiato Trump con fare da consumato intrattenitore. «Eccola, penso proprio sia lei. Che ne pensate della nostra first lady? Io penso sia una vera star del cinema!», ha poi lodato la moglie, chiamando l’ovazione del pubblico. A quel punto Melania si è finalmente sciolta in un raro sorriso, salutando a sua volta la folla con la mano alzata. E pure il maxi-coniglio ha applaudito a scena aperta. «Ha il più grande dei film. E se lo merita tutto», ha detto Trump, sponsorizzando implicitamente Melania, l’omonima pellicola uscita a fine gennaio negli Usa che racconta appunto il ritorno alla Casa Bianca visto tramite gli occhi della first lady.