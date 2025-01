Carta Acquisti, al via le richieste per i 40 euro al mese contro il carovita. Come fare domanda, chi ne ha diritto, e come sapere se si hanno i requisiti

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili i moduli da presentare per ottenere il sussidio bimestrale

Torna la Carta Acquisti, l’iniziativa introdotta nel 2008 per supportare le famiglie in difficoltà economica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha reso disponibili online i moduli per accedere al programma, che offre un contributo di 80 euro ogni due mesi che mira ad aiutare i soggetti fragili messi in difficoltà dal carovita. Nello specifico, il sussidio può essere utilizzato per acquisti alimentari, sanitari e per il pagamento delle bollette di luce e gas. La misura è rivolta a cittadini con più di 65 anni o genitori di bambini sotto i 3 anni. Finora, hanno beneficiato della carta quasi 6 milioni di persone (2.162.989 anziani e 3.757.404 bambini), per un totale di 2,2 miliardi di euro erogati, dei quali 144 milioni lo scorso anno.

Come fare domanda per la carta acuisti: i requisiti Isee

«Come faccio a sapere se ho diritto alla Carta Acquisti? Chi può fare la domanda della Carta Acquisti?», sono gli interrogativi nella testa di molti in queste ore. La domanda è gratuita e può essere presentata presso gli uffici postali, compilando i moduli disponibili sul sito del Mef. Tuttavia, chi già riceve il contributo e rispetta i requisiti non dovrà presentare una nuova richiesta. La carta elettronica offre anche sconti nei negozi convenzionati e consente l’accesso a tariffe elettriche agevolate. Per il 2025, i criteri di accesso sono stati aggiornati: il limite Isee è fissato a 8.117,17 euro per i beneficiari tra i 65 e i 70 anni e le famiglie con bambini minori di 3 anni. Mentre per chi ha più di 70 anni il reddito complessivo non deve superare 10.822,90 euro. Sono previsti ulteriori limiti legati al possesso di immobili e all’intestazione di utenze elettriche.

Immagine di copertina: ANSA / CIRO FUSCO