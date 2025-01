Instagram e Facebook pieni di profili generati con l’intelligenza artificiale. L’idea di Meta per social «più divertenti e interattivi»

Esperti ed ex dipendenti sono scettici del piano che potrebbe favorire la diffusione di informazioni false e contenuti fuorvianti

Nei prossimi anni i social di Meta si riempiranno di profili generati dall’intelligenza artificiale. Non è il presagio degli esperti più pessimisti, ma l’intenzione dichiarata dalla casa madre di Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente della divisione prodotto di Meta, Connor Hayes, i profili generati dall’AI, «avranno biografie e foto profilo, e potranno generare e condividere contenuti anch’essi frutto dell’AI». L’obiettivo di Menlo Park è rendere le app «più divertenti e interattive».

Secondo quanto dichiarato da Hayes al Financial Times, l’idea è trasformare molte delle funzionalità dell’intelligenza artificiale già presenti o in fase di studio in dei veri e propri profili sui vari social. Una delle funzioni già disponibili negli Usa consente agli utenti di creare dei personaggi con cui interagire. Attualmente sono privati, ma in futuro potrebbero popolare le piattaforme come lo fanno i profili personali. Un’altra possibilità esplorata è quella di offrire ai creator la facoltà di creare degli avatar che possano conversare con i fan mantenendo il dialogo entro dei binari prestabiliti ma adottando lo stile desiderato.

I rischi: disinformazione e perdita di fiducia

La prospettiva solleva però i dubbi degli esperti, che mettono in luce il rischi legati a essa: la diffusione di disinformazione difficilmente scindibile dalla realtà e l’erosione della fiducia degli utenti nella piattaforma e nel lavoro delle persone che la usano per comunicare. «Senza delle linee guida ben definite, i social rischiano di amplificare narrazioni false tramite gli account generati dall’intelligenza artificiale», ha commentato Becky Owen ex capa della divisione creator innovations di Meta.