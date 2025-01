Baci, balli e risate: Melania Trump raggiante accanto a Donald alla festa di Capodanno – I video

Al tavolo con presidente eletto e first lady anche il vicepresidente eletto J.D. Vance e l'imprenditore Elon Musk

Abito nero Versace con spacco, scollatura vertiginosa e molti sorrisi. Così Melania Trump, 54 anni, è stata accanto al marito, il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, la notte di Capodanno. Scene sorprendenti considerando che la futura first lady – si è molto vociferato durante l’ultima campagna elettorale – non avrebbe nemmeno intenzione di trasferirsi alla Casa Bianca quando il marito riassumerà l’incarico. La festa si è svolta nella magione dei Trump a Mar-a-Lago, in Florida, alla presenza del vicepresidente eletto J.D. Vance e dell’imprenditore Elon Musk. Tante le foto della coppia, anche un video in cui Presidente e First Lady si augurano buon anno con un bacio, per poi lanciarsi in un ballo sulle note di YMCA, successo dei Village People. Tutti contenuti che sono piaciuti tantissimo ai supporter Maga: in molti infatti vedono Trump, che entrerà in carica come Presidente Usa tra 18 giorni, in formissima e pronto a tornare sulla sua ex poltrona. Quella della festa di Capodanno in Florida, ospite dei Trump, è ormai una tradizione, nel corso degli anni hanno sfilato celebrità di ogni tipo, da Sylvester Stallone a Martha Stewart, da Serena Williams a Rudy Giuliani, da Rod Stewart a Tiger Woods, ma quest’anno la scena è stata rubata dai padroni di casa e dallo show con protagonista il rapper Vanilla Ice (autore della hit internazione Ice Ice Baby) e quattro ballerini vestiti da Tartarughe Ninja.