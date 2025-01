Milano, 22enne violentata la notte di Capodanno nei bagni del Circolo Magnolia

La giovane latinoamericana si è appartata con un ragazzo, che avrebbe poi abusato di lei: attesa per oggi la querela

Una ragazza di 22 anni è finita in ospedale dopo aver raccontato di aver subito una violenza sessuale la notte di Capodanno. Lo stupro sarebbe avvenuto nei bagni del Circolo Magnolia di Milano, noto locale per serate e concerti situato nella zona dell’Idroscalo. La 22enne, riferisce Il Giorno, è una ragazza di origine latinoamericana residente nel Milanese e si era recata alla serata «We love 2000» assieme ad alcuni amici per festeggiare la fine dell’anno. Nel corso della serata, ha conosciuto un ragazzo di origine nordafricana. I due, a un certo punto, hanno deciso di appartarsi. In quel momento, la 22enne sarebbe stata consenziente a spostarsi. Tuttavia, il giovane l’avrebbe poi costretta a un rapporto sessuale contro la sua volontà, nonostante i continui rifiuti e i tentativi di liberarsi.

Aggressore in fuga

Finito l’incubo, l’uomo è fuggito e la ragazza è stata trasportata al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli. Nel frattempo, è arrivato l’alert ai carabinieri della stazione di Segrate e della Compagnia di San Donato Milanese, che hanno avviato gli accertamenti preliminari in attesa della formalizzazione della querela, prevista per oggi, e hanno informato la procura per poter attivare la procedura prevista dal Codice Rosso per le violenze di genere. Nell’ambito dell’inchiesta, le autorità passeranno al setaccio le telecamere presenti nella zona dell’accaduto per individuare il presunto aggressore e ricostruire la dinamica dei fatti.