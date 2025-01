Tesla, l’elezione di Trump non porta bene a Musk: primo storico calo di vendite in 10 anni, il titolo cala a Wall Street

L'1,1% in meno di veicoli venduti rispetto al 2023: 1,78 milioni contro i 2 milioni annunciati a inizio anno e poi ridotti a 1,8 per via dei dati deludenti

Non c’è stato l’«effetto Trump» sulle vendite di veicoli Tesla. Elon Musk, che ha cavalcato la campagna presidenziale poi vinta da Donald Trump e ne è diventato in questi mesi uomo ombra, guru e braccio destro, aveva promesso un leggero aumento nelle consegne annuali rispetto al 2023, e invece i numeri hanno indicato una flessione dell’1,1% nel 2024 sull’anno precedente. Soprattutto, le vendite sono rimaste sotto alle attese e a Wall Street il titolo Tesla ha perso il 9%. La società a diffuso un messaggio poco prima dell’apertura delel contrattazioni in Borsa annunciando che «nel quarto trimestre abbiamo prodotto circa 459mila veicoli, ne abbiamo consegnati oltre 495 e abbiamo distribuito 11,0 GWh di prodotti per l’accumulo di energia: un record sia per le consegne che per le distribuzioni».

Tesla, i dati delle vendite

Il dato sull’anno è quindi di 1.789.226 unità consegnate, quasi tutte Model Y e Model 3, al di sotto delle stime di 1,806 milioni, secondo 19 analisti interpellati da Lseg. Musk aveva fissato l’obiettivo per il 2024 a 2 milioni di veicoli, ridimensionando poi le aspettative dopo i deludenti risultati del primo trimestre. Tesla si aggiudica però per un soffio ancora il confronto con le vendite della rivale cinese Byd, che pure ha raggiunto i propri obiettivi: 4,25 milioni di veicoli passeggeri venduti (l’obiettivo era 4 milioni), di cui 1,76 milioni elettrici – quelli in competizioni con Tesla. A preoccupare il patron di SpaceX e del social X sono anche i ritmi di crescita: +41% per Byd rispetto all’anno precedente. Secondo le stime, ne l2025 potrebbe avvenire il sorpasso.

Foto di copertina: EPA/CAROLINE BREHMAN