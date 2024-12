Il video del falso generatore di energia gratuita e il complotto di Tesla

Si tratta di un piccolo motore elettrico in corrente continua

Un reel virale su Facebook mostra un piccolo motore che si attiva con l’avvicinarsi di due magneti, per poi arrestarsi quando si allontanano. La descrizione e il titolo del video suggeriscono che il magnetismo possa essere la chiave per ottenere “energia gratis”. Non è affatto così e la spiegazione è molto semplice.

Per chi ha fretta:

Il reel risulta fuorviante, in quanto lascia intendere che il motorino operi autonomamente grazie all’uso dei magneti, trascurando i fondamentali principi di conservazione dell’energia e della termodinamica.

Il video alimenta così il falso mito dell’energia gratuita, ingannando coloro che, per mancanza di conoscenza, non sono in grado di riconoscere l’infondatezza di tali affermazioni alla luce dei principi fisici consolidati.

In realtà, si tratta di un comune motore a corrente continua alimentato da un cavo elettrico.

I magneti, pur influenzando il campo elettromagnetico, non apportano alcuna energia aggiuntiva al sistema.

Infine, la didascalia del video, che insinua che Tesla avesse scoperto un sistema per la produzione di energia gratuita, successivamente occultato da “poteri oscuri”, costituisce una clamorosa falsità priva di qualsiasi fondamento.

Analisi

Il reel condiviso è accompagnato dal seguente testo:

L’energia gratuita è stata deliberatamente soppressa per creare un sistema in cui siamo schiavizzati dai nostri lavori, lavorando per guadagnare denaro solo per pagare le necessità di base come l’energia. Il magnetismo detiene la chiave per generare energia gratuita, ma questa conoscenza è intenzionalmente trattenuta. Non ci insegnano il pieno potenziale del magnetismo perché minaccia i sistemi che controllano la distribuzione dell’energia e ci mantengono dipendenti. In sovrimpressione nel video compare anche questa didascalia: ENERGIA GRATIS

IL MAGNETISMO È LA CHIAVE PER L’ENERGIA GRATIS “Nikola Tesla cercò di dircelo. Hanno rubato il suo lavoro. Lo hanno nascosto per fare più €€€ vendendoti energia non rinnovabile. Svegliati!” Quello mostrato nel reel è un semplice motorino elettrico CC

Nel video si osserva un piccolo motore montato su una base, chiaramente collegato a un cavo che fornisce l’alimentazione necessaria al suo funzionamento. Quando due magneti vengono avvicinati al motore, esso inizia a ruotare; al contrario, quando i magneti vengono allontanati, la rotazione si interrompe. Il filmato è accompagnato da un messaggio che suggerisce, in modo fuorviante, che l’energia che alimenta il movimento provenga esclusivamente dai magneti. In realtà, il funzionamento del motore è interamente dipendente dall’energia elettrica fornita tramite il cavo visibile.

Praticamente, si tratta di un semplicissimo motorino CC (macchina in corrente continua). I magneti, avvicinati al motore, interagiscono con il campo elettromagnetico generato al suo interno, provocando l’avvio della rotazione [sotto: animazione da Wikipedia].

Tuttavia, non forniscono né aggiungono energia al sistema. Quando vengono allontanati, questa interazione ovviamente cessa, interrompendo l’effetto che facilita il movimento, ma il motore rimane comunque alimentato dalla corrente elettrica. L’idea di “energia gratuita” proposta nel reel è quindi del tutto ingannevole: il movimento osservato è reso possibile esclusivamente dall’energia elettrica, mentre i magneti svolgono un ruolo legato unicamente all’interazione con il campo elettromagnetico già generato.

Kit mini motore elettrico in vendita online

La bufala dell’energia gratuita prodotta dai magneti

Purtroppo non esiste alcun sistema capace di generare energia infinita o gratuita, come abbiamo già approfondito in passato. Un’idea del genere contraddirebbe fondamentali leggi della fisica, in particolare il principio di conservazione dell’energia e il secondo principio della termodinamica. Pertanto, anche i magneti visibili nel video non sono in grado di generare energia: pur interagendo con il campo elettromagnetico, non possiedono la capacità di alimentare il motore. Inoltre, la presenza del cavo elettrico smentisce inequivocabilmente qualsiasi ipotesi di funzionamento autonomo o “gratuito”, dimostrando che il motore dipende dall’energia fornita elettricamente.

Nikola Tesla non ha scoperto un metodo per generare energia gratuita

L’idea che Nikola Tesla avesse scoperto un metodo per generare energia gratuita, poi “rubato” o “insabbiato” da oscuri poteri, come suggerisce la didascalia del video, è anch’essa una fake news priva di qualsiasi fondamento. Tesla è stato indubbiamente un geniale inventore e un pioniere della tecnologia elettrica, ma non ha mai realizzato un sistema in grado di produrre energia infinita o gratuita. Le sue innovazioni, che hanno dato un contributo fondamentale alla seconda rivoluzione industriale, si basavano su leggi fisiche consolidate e sull’utilizzo di fonti energetiche convenzionali. Non esiste, infatti, alcuna prova documentata che dimostri come Tesla abbia lavorato a un dispositivo in grado di violare i principi di conservazione dell’energia o le leggi della termodinamica.

Conclusioni

Il video sfrutta un fenomeno reale – l’interazione tra campi magnetici – per promuovere una falsa idea di energia gratuita. Si tratta di un contenuto pseudoscientifico che non solo distorce la figura di Tesla, ma diffonde falsi sistemi “miracolosi” di energia gratuita, che non hanno alcuna validità scientifica e rischiano di ingannare chi non ha familiarità con le basi della fisica.

