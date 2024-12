La fantasiosa storia della torre di Tesla demolita perché «forniva energia gratuita»

La torre non entrò mai in funzione e venne demolita per saldare i debiti di Tesla

Le teorie e le narrazioni su Nicola Tesla non mancano di fantasia. Circola un’immagine dove si ritiene che la torre di Wardenclyffe di Nicola Tesla sarebbe stata distrutta per ordine del governo americano perché capace di fornire al mondo energia gratuita. Il motivo della demolizione risulta effettivamente legata al denaro, ma non per interessi di grandi società o del governo americano. Tesla non portò avanti il progetto e finì indebitato.

Per chi ha fretta

L’obiettivo della torre era quello di creare un sistema globale di comunicazione senza fili.

Un’ulteriore idea di Tesla fu quella di usare la torre per trasmettere energia.

Venne finanziata da J.P.Morgan e da altri investitori, tra questi Waldorf-Astoria Hotel.

La torre non entrò mai in funzione e Tesla non riuscì a convincere gli investitori per continuare il progetto.

Coperto dai debiti, la torre venne smantellata per saldare i debiti con i creditori.

Analisi

L’immagine che circola riporta il seguente testo:

Il 4 luglio 1917, la torre di Wardenclyffe di Nicola Tesla a Long Island, New York, fu demolita dal governo federale perchè scoprirono che lo scopo era quello di fornire al mondo ENERGIA GRATUITA come regalo.

Non era una torre per produrre energia

La Wardenclyffe Tower non venne costruita per produrre energia. La sua reale finalità era quella di creare un sistema di comunicazione globale senza fili. In un secondo momento, Tesla ritenne possibile che la torre potesse trasmettere anche energia.

Costruita presso Shoreham, nello stato di New York, venne finanziata da J. P. Morgan con un investimento di 150.000 dollari (ad oggi l’equivalente oltre 3 milioni di dollari). Purtroppo, non entrò mai in funzione in quanto Tesla non riuscì a convincere gli investitori per ulteriori finanziamenti.

Demolita dopo un passaggio di proprietà e a causa della guerra

Fallito il progetto, rimasto poi abbandonato per anni causando il deterioramento della torre, nel 1915 la proprietà del terreno passò a George Boldt del Waldorf-Astoria Hotel senza ulteriori sviluppi. Alla fine, la torre venne smantellata e venduta come rottame per saldare i debiti che aveva Tesla con i creditori.

Conclusioni

Contrariamente a quanto affermato nell’immagine che circola online, la torre di Tesla venne demolita per questioni economiche. Non entrò mai in funzione e fu uno dei fallimenti più noti dell’inventore.

