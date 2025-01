Classifica libri 2024, il più venduto è «Il Dio dei nostri padri» di Aldo Cazzullo per HarperCollins

Uscito il 24 settembre, è risultato il più comprato anche nella settimana di Natale, la più ricca per il mercato dell'editoria

È Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, edito da HarperCollins e pubblicato il 24 settembre scorso, il libro più venduto del 2024 in Italia. Ed è in testa alla classifica anche nella settimana di Natale, una delle più ricche per il mondo dell’editoria, quando i libri tornano protagonisti per i regali sotto l’albero. Lo ha annunciato in un comunicato la casa editrice. «Sono entusiasta di questo straordinario successo che segna una pietra miliare sia per l’autore che per l’editore, entrambi per la prima volta in vetta alla classifica dei libri più venduti dell’anno», commenta Laura Donnini, amministratrice delegata di HarperCollins Italia, «ringrazio tutti i nostri lettori, tutti i librai, per aver reso possibile questo traguardo e congratulazioni ad Aldo Cazzullo per questo meritato riconoscimento. Siamo fiduciosi che questo sia un passo importante per molteplici nuovi successi futuri». L’autore, conduttore televisivo su La7 di Una giornata particolare, sta portando il libro nei teatri con uno spettacolo dedicato e altre quattro puntate trasmesse in tv la prossima primavera saranno incentrate sulla Bibbia. Ne Il Dio dei nostri padri, Cazzullo spiega perché il testo sacro per il cristianesimo è «il più grande romanzo mai scritto», che ci riporta «alle radici della nostra cultura e delle nostre famiglie».