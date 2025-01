Marco Liorni vittima del deepfake, insulti e bestemmie in diretta Rai a Capodanno generate con l’IA: «Mi riservo di denunciare»

Il conduttore tv de L'Anno che verrà su Rai1 ha spiegato di aver chiesto la rimozione del video

Anche Marco Liorni è rimasto vittima del deepfake. In rete e sui social è circolato un video in cui rpnuncia insulti e bestemmie, che avrebbe esclamato durante la serata di Rai1 in diretta a L’Anno che verrà, il programma che accompagna il pubblico nell’ultima notte dell’anno. Il conduttore televisivo, che già si è dovuto scusare per le parolacce di uno degli ospiti sfuggite in un fuorionda, ha voluto chiarire che il video diventato virale che lo vede protagonista è un falso. «Sicuramente quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede… Altra occasione per farci qualche domanda sulla facilità di creare fake quasi perfetti con l’intelligenza artificiale», ha scritto nei commenti al suo post in cui annuncia il deepfake, «ho già chiesto all’autore di rimuoverlo, mi riservo azione legale».