È morto a 80 anni Aldo Agroppi: addio all’ex calciatore, allenatore e opinionista tv

Bandiera del Torino da giocatore, allenò poi anche la Fiorentina. Si è spento dopo un breve ricovero per polmonite

Si è spento all’età di 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore, allenatore e opinionista televisivo. Era malato da tempo, e da qualche giorno era ricoverato in ospedale a Piombino per una polmonite bilaterale. Come calciatore sbocciò nel Torino, fino a diventarne una bandiera: vi militò per otto stagioni, collezionando 212 presenze e 15 gol vincendo anche due Coppe Italia (1967-68 e 1970-71). Giocò anche per Genoa, Ternana e Potenza, e chiuse la carriere col Perugia, di cui fu capitano. Come allenatore guidò poi Pescara, Pisa e Padova, poi la Fiorentina (per due volte), il Como e l’Ascoli. La carriera in panchina fu segnata però da una squalifica per quattro mesi per omessa denuncia nel caso del Totonero-bis. I più giovani lo hanno conosciuto poi come opinionista in molte trasmissioni calcistiche su radio e tv, col piglio irriverente che lo ha sempre contraddistinto.