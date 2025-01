Omicidio di Mamadi Tunkara, fermato un uomo al confine con la Svizzera

Possibile svolta nelle indagini sulla morte del 36enne originario del Gambia ucciso nel centro di Bergamo mentre andava al lavoro

Un uomo senza fissa dimora, 28enne e originario del Togo, è stato fermato al confine tra Italia e Svizzera per l’assassinio di Mamadi Tunkara, il 36enne originario del Gambia ucciso nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 gennaio, nel centro di Bergamo. La vittima, che era in Italia dal 2018 e lavorava come responsabile della sicurezza del supermercato Carrefour di via Tiraboschi, era arrivato in bici da Verdello. Un tragitto di venticinque chilometri, tra andata e ritorno, che il 36enne ripeteva ogni giorno per recarsi al lavoro. Ieri, prima di cominciare il turno, si era fermato a salutare alcuni amici al vicino Afro Market. «Ci ha detto che domenica prossima sarebbe tornato in Gambia dalla moglie», racconta a Repubblica l’amico Keba Jammeh.

Il racconto del testimone

Arrivato all’altezza del passaggio Pierantonio Cividini, Tunkara è stato spintonato da un uomo sui 40/45 anni. A quel punto, è caduto a terra ed è stato colpito con quattro coltellate, presumibilmente sferrate con un coltello di grandi dimensioni. Alfio Sorti, della caffetteria di Porta Nuova, ha assistito alla scena da dietro il bancone del bar. «Ho sentito una bici che cadeva e poi quel ragazzo che veniva sbattuto contro una vetrina. Lui è caduto e quell’altro gli è andato addosso. Ha gridato “aiuto, aiuto”», racconta il testimone a Repubblica.

La pista della vendetta

L’omicidio, avvenuto in pieno giorno e a cento metri dal comune, ha sconvolto la città di Bergamo. «La sicurezza e la convivenza civile sono valori fondamentali per Bergamo, e ogni episodio di violenza è una ferita per tutta la nostra comunità», ha commentato la sindaca Elena Carnevali. Le indagini sull’omicidio di Mamadi Tunkara sono coordinate dalla sostituta procuratrice Silvia Marchina, intervenuta assieme alla procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota. Stando a quanto emerso finora, il 36enne del Gambia avrebbe avuto una lite il pomeriggio di Capodanno tra i portici e il parcheggio sopraelevato del supermercato dove lavorava. C’è la possibilità, dunque, che Tunkara sia stato ucciso per vendetta dall’uomo con cui stava litigando.

Fermato un sospettato

Non ci sono ancora informazioni sull’uomo fermato dalle forze dell’ordine nella mattinata di oggi, sabato 4 gennaio, al confine tra Italia e Svizzera. Ma la polizia, scrive il Corriere, crede che possa trattarsi dell’assassino di Tunkara.

Un’immagine di Mamadi Tunkara dal suo profilo Facebook

In copertina: La polizia sul luogo dell’omicidio di Mamadi Tunkara, a Bergamo, 3 gennaio 2025 (ANSA/Michele Maraviglia)