Papa Francesco: «Il bullismo a scuola prepara alle guerre». E alle suore “con la faccia di aceto”: «Brutte e non affabili»

Le parole del Pontefice durante l'udienza in Vaticano

«A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la faccia di aceto e questo non è affabile, questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L’aceto è brutto e le suore con faccia di aceto… non parliamone!». A parlare è Papa Francesco, impegnato oggi – sabato 4 gennaio – nell’udienza alle Missionarie della Scuola. Rivolgendosi alle suore, il Pontefice ha esortato a stare sempre «in cammino con la Chiesa» e mai ferme, perché «i morti sono fermi». Nel suo discorso, Papa Francesco ha poi messo in guardia le suore dal dialogare con il diavolo. «Il Signore – ha detto il Pontefice – ci ha fatto vedere che dialogava con tutti, tranne il diavolo. E quando il diavolo gli si avvicinò per fare quelle domande, il Signore non dialogò con lui. Gli rispose con la Parola di Dio, con la Scrittura. Per favore, dialogate con tutti, tranne che con il diavolo. Il diavolo viene nella comunità, guarda le gelosie, tutte quelle cose che sono di tutti gli umani, non solo delle donne», ha detto ancora Papa Francesco.

«Il bullismo prepara alle guerre»

In mattinata, il Pontefice ha incontrato anche alcune associazioni cattoliche del mondo educativo. «A scuola voi potete immaginare la pace, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani», ha detto Papa Francesco durante l’udienza. E poi ha lanciato un avvertimento: «Se a scuola voi fate la guerra tra di voi, se a scuola voi fate i bulli, con le ragazze i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra, non per la pace».

In copertina: Papa Francesco durante la messa del 1° gennaio 2025 a San Pietro (ANSA/Giuseppe Lami)