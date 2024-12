Giubileo 2025, si apre la Porta Santa di San Giovanni in Laterano: assente Papa Francesco, al suo posto monsignor Reina

Dopo l'inizio dell'Anno Santo a San Pietro, il Pontefice ha preferito affidare l'apertura delle successive tre basiliche ad altri prelati per scongiurare affaticamenti

Dopo l’apertura della Porta Santa di San Pietro lo scorso 24 dicembre, che ha dato ufficialmente il via al Giubileo 2025, e quella allestita nel carcere di Rebibbia, è il turno di San Giovanni in Laterano. L’arcibasilica, «mater et caput» di tutte le chiese di Roma e del mondo e residenza papale, ha ospitato i fedeli nell’omonima piazza, riaperta al pubblico da 24 ore dopo gli intensi lavori di rifacimento degli ultimi mesi. Un cantiere da 18mila metri quadrati e 15 milioni di euro di investimento. A battere sulla Porta Santa di San Giovanni, un imponente portone di bronzo a un solo battente di 3 metri e mezzo d’altezza, collocato nella navata di destra e opera dello scultore Gloriano Bodini, non è stato Papa Francesco. Il Pontefice ha preferito affidare l’incarico, simbolico e ricco di significato per i fedeli di tutto il mondo, al 54enne cardinale vicario Baldassarre “Baldo” Reina, siciliano. È stato lui a spalancare il battente della Porta Santa dell’Arcibasilica, alle 10 di mattina di domenica 29 dicembre, dopo aver pronunciato la formula tradizionale: «È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti».

Giubileo 2025, dopo San Giovanni in Laterano le altre aperture

Accanto a lui, monsignor Rino Fisichella, responsabile dell’organizzazione del Giubileo 2025 – qui le date, gli eventi principali, dove partecipare e come ottenere il perdono – mentre dalle prime file assisteva il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dopo il silenzio carico d’attesa dei fedeli, hanno iniziato a suonare le campane. E così accadrà anche nelle prossime due basiliche. Papa Francesco non ci sarà, per evitare affaticamenti e rischi legati alle sue condizioni di salute. L’1 gennaio l’apertura della Porta Santa di Santa Maria Maggiore è affidata al neo cardinale di origine lituana Rolandas Makrickas, mentre il 5 gennaio a quella di San Paolo Fuori le Mura penserà il cardinale arciprete statunitense James Harvey.