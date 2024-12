San Pietro, attivista ucraina di Femen cerca di prendere il bambinello dal presepe in Vaticano: arrestata – Il video

La protesta «per richiamare l'attenzione sui crimini di guerra della Russia contro i bambini ucraini», si legge sul sito del movimento femminista fondato a Kiev nel 2008

Questa mattina, venerdì 27 dicembre, un’attivista ucraina di Femen – movimento femminista di protesta fondato a Kiev nel 2008 – ha tentato un assalto al bambinello del presepe allestito in mezzo a piazza San Pietro, in Vaticano. La 25enne, riferiscono fonti di polizia all’Ansa, è stata bloccata prima che riuscisse a raggiungere la capanna dove si trovavano le statue, e arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Durante l’assalto, come si vede dai filmati, Y.F si è spogliata, rimanendo con indosso solo i pantaloni, e due scritte sul corpo: «Where is my child» sul petto e «Putin is war criminal» sulla schiena. Quando i poliziotti l’hanno immobilizzata, lei ha urlato: «Fuck police».

Domani, sabato 28 dicembre, si terrà la direttissima, durante la quale il pm Saverio Francesco Musolino valuterà se contestare all’attivista il tentato furto e atti osceni in luogo pubblico. La protesta «per richiamare l’attenzione sui crimini di guerra della Russia contro i bambini ucraini», si legge sul sito. «Durante l’azione, è stato arrestato anche un fotografo che stava documentando l’evento – si legge ancora -. La polizia ha cercato di distruggere tutte le foto scattate sul luogo della protesta, ma alcune di queste erano state inviate prima dell’arresto. Femen continua la sua lotta e invita il mondo a prendere misure attive contro i crimini della Russia di Putin».

