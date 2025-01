La follia di Vera, ex regina dello sci che con tre colpi di pistola ha quasi ucciso, a 84 anni, il vicino di casa

A soli 15 anni, nel 1956, aveva partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d'Ampezzo. Adesso è in stato di fermo. E non ha saputo spiegare ai carabinieri il perché del suo gesto

Nelle campagne tra Torino e Moncalieri Vera Schenone, 84 anni, ex sciatrice olimpica, ieri ha sparato tre colpi di pistola contro il vicino di casa, Stefano Milanese, ingegnere di 52 anni, ferendolo gravemente. L’anziana è stata fermata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e poi è stata accompagnata nel reparto psichiatrico delle Molinette per degli accertamenti sanitari. Milanese è ricoverato invece gravi condizioni. Colpito all’addome e al braccio, dopo un’operazione sotto i ferri di oltre due ore, è in prognosi riservata e coma farmacologico. Denunciato anche il marito dell’anziana l’imprenditore Carlo Luca Cazzaniga, 89enne, per omessa custodia del revolver calibro 39. Secondo quanto ricostruisce oggi La Stampa è tutto partito nel pomeriggio di ieri, 14.30, in strada Cantamerla, tra verde e villette eleganti. Non correvano rapporti di buon vicinato. Spesso l’anziana e l’ingegnere litigavano. Ma non è ancora chiaro stavolta cosa abbia fatto scattare la rabbia nella testa dell’84enne che ha impugnato la pistola e poi è uscita di casa. Vera Schenone ha percorso la ripida discesa che separa la sua abitazione al civico 8 da quella del vicino, con una villetta in ristrutturazione. I due hanno discusso e poi lei ha aperto il fuoco. Non è chiaro se per via del cantiere in avanzamento o per alcuni cani randagi della zona che Schenone nutriva e accudiva.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente sentendo come testimone la compagna dell’ingegnere che in quel momento era in casa con lui e ha chiamato i soccorsi. Lei vera Vera Schenone, che soffrirebbe di una lieve demenza senile, non ha saputo spiegare. A soli 15 anni, nel 1956, aveva partecipato ai Giochi olimpici di Cortina d’Ampezzo, nelle gare di discesa libera, slalom e slalom gigante. E per anni aveva gestito insieme al fratello «Schenone

Sport», storico negozio di articoli sportivi di Torino. Oggi, ricostruisce La Stampa, nessuno in quella collina a due passi da Torino sembra ricordarsi di lei.

(in copertina il luogo dove l’anziana ha aperto il fuoco, foto ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)