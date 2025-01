L’Ucraina al contrattacco nel Kursk: «La Russia avrà ciò che merita». Mosca: «Assalti respinti»

Le truppe di Zelensky provano a sorprendere i russi intenti a riprendere il controllo della regione con l'aiuto dei soldati nordcoreani

L’Ucraina ha lanciato nelle scorse ore una serie di contrattacchi contro le forze di Mosca nel Kursk, la regione russa di cui ha preso parzialmente il controllo dopo un’incursione a sorpresa lo scorso agosto. Lo hanno fatto sapere le stesse autorità di Kiev. «Kursk, buone notizie, la Russia sta avendo ciò che merita», ha scritto laconico su Telegram il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak. Il ministero della Difesa russo ha confermato la controffensiva ucraina nella regione, ma ha detto di averla respinta: in particolare, sarebbero stati contenuti due assalti con carri armati e altri veicoli militari attorno al villaggio di Berdin, a una quindicina di chilometri di Berdin. Versioni contrapposte che né i media ucraini né quelli internazionali sono al momento in grado di verificare. Da settimane la Russia sta tentando di riprendere il controllo del Kursk, anche ricorrendo al «capitale umano» offerto dalla Corea del Nord di Kim Jong-Un. Negli ultimi giorni del 2024 sono trapelate le preoccupazioni degli Usa sulla “sostenibilità” di quella conquista ucraina, sempre intesa da Volodymyr Zelensky come una pedina di scambio al futuribile tavolo negoziale: i russi hanno già riconquistato metà del Kursk, e Vladimir Putin potrebbe ordinare l’all in per completare il lavoro già a gennaio, di certo entro la primavera. Gli ucraini hanno dimostrato tuttavia in questi quasi tre anni di guerra di saper contraddire i pronostici con un mix di caparbietà e inventiva nelle strategie militari. E ora cercano per lo meno di “spezzare il ritmo” dell’avanzata russo-nordcoreana nel Kursk. In attesa che Donald Trump entri alla Casa Bianca e avvii – forse – una nuova fase del conflitto.