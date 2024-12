Usa, da Biden altri 2,5 miliardi di aiuti militari all’Ucraina. Musk attacca: «Zelensky il più grande campione di furti»

La nota del presidente uscente degli Stati Uniti: «Difendere Kiev dall'aggressione russa è sempre stata la mia massima priorità». Ma resta l'incognita su cosa accadrà da gennaio con il ritorno di Trump

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina dal valore di quasi 2,5 miliardi di dollari. Si tratta con ogni probabilità dell’ultima tranche di aiuti per Kiev sotto la presidenza di Joe Biden, che ha così potuto staccare un ultimo assegno per il governo di Volodymyr Zelensky prima del 20 gennaio, giorno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. «Oggi sono orgoglioso di annunciare quasi 2,5 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina, mentre il popolo ucraino continua a difendere la propria indipendenza e libertà dall’aggressione russa», ha commentato il presidente uscente Biden.

Il sostegno Usa a Kiev

Nel corso della sua presidenza, Biden ha sempre appoggiato con convinzione la resistenza ucraina contro le truppe del Cremlino, anche quando i Repubblicani hanno cercato di impedire l’invio di aiuti umanitari e armi a Kiev. «Da quando la Russia ha lanciato il suo assalto contro l’Ucraina nel febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno radunato il mondo per stare al fianco del popolo ucraino, ed è stata una mia massima priorità fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per prevalere», ha ricordato il presidente uscente degli Stati Uniti nella nota diffusa oggi dalla Casa Bianca.

L’ultimo pacchetto di aiuti di Biden

Il pacchetto di aiuti annunciato oggi da Washington sarà con ogni probabilità l’ultimo dell’amministrazione Biden e si divide in due tranche: 1,25 miliardi destinati all’esercito ucraino e 1,22 miliardi per l’iniziativa di assistenza alla sicurezza di Kiev. Il nuovo round di sostegni economici e militari da parte degli Stati Uniti è stato in qualche modo anticipato nei giorni scorsi dallo stesso Zelensky, che su X ha scritto: «Ogni fornitura aggiuntiva dai nostri partner significa più vite salvate per i nostri soldati. Stiamo anche lavorando per garantire che altri partner mantengano il loro supporto al livello necessario».

Cosa succederà a gennaio con il ritorno di Trump

Con il pacchetto di aiuti annunciato oggi da Biden, il dipartimento della Difesa americano ha assegnato tutti i 60 miliardi di dollari stanziati dal Congresso lo scorso aprile. Una vera e propria corsa contro il tempo in sostegno del Paese alleato, che potrebbe però presto esaurirsi. Nel corso della campagna elettorale, infatti, Trump ha ventilato più volte l’ipotesi di fermare l’invio di aiuti e armi a Kiev, con il “suo” Partito Repubblicano che già lo scorso anno aveva fatto ostruzionismo e minacciato di non approvare nuovi pacchetti per l’Ucraina. Il suo consulente più fidato, Elon Musk, ha attaccato su X il pacchetto di aiuti militari definendo il presidente Volodymyr Zelensky «campione di furti di tutti i tempi». Partecipando ad una conversazione su X in cui una serie di utenti criticavano la decisione di Biden, il miliardario ha commentato un post in particolare nel quale si sosteneva ironicamente l’abilità del leader ucraino di «rubare soldi». «All-time champ», «campione di tutti i tempi», ha attaccato Musk, che è sempre stato critico nei confronti degli aiuti all’Ucraina.

In copertina: L’incontro tra Volodymyr Zelensky e Joe Biden al summit della Nato a Washington D.C., 11 luglio 2024 (EPA/Chris Kleponis)