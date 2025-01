«Vietato ammalarsi»: l’ordinanza provocatoria del sindaco di Belcastro per protestare contro le carenze della sanità pubblica

Nel piccolo comune calabrese la guardia medica funziona a singhiozzo e l'ospedale più vicino è a quasi 50 chilometri di distanza

C’è un piccolo comune della Calabria in cui da qualche giorno a questa parte è stato vietato ai cittadini di ammalarsi. Si tratta di Belcastro, un centro di poco più di mille abitanti in provincia di Catanzaro. L’apertura della postazione di guardia medica funziona «a singhiozzo» e l’ospedale più vicino dista 45 chilometri. Una situazione insostenibile per i residenti del piccolo comune calabrese, al punto che il sindaco Antonio Torchia ha deciso di protestare emettendo un’ordinanza provocatoria, in cui ordina ai cittadini di «evitare di contrarre qualsiasi malattia che necessiti di un intervento medico, soprattutto d’urgenza, e di stare il più possibile a riposo».

La protesta del sindaco

La provocazione del primo cittadino di Belcastro nasce dal fatto che più della metà della popolazione del piccolo paesino calabrese è composta da over 65 e la sanità pubblica non funziona come dovrebbe. La guardia medica c’è, ma funziona «a singhiozzo», soprattutto nel fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi. «L’ordinanza- ha spiegato il sindaco Torchia a La Nuova Calabria – nasce dal disservizio che insiste dal giugno 2024 a causa della carenza di medici. Eppure ci era stato assicurato che nel mese di novembre il disservizio sarebbe stato risolto». Così non è stato. E durante le feste c’è chi si è recato nel centro di continuità assistenziale ma ha trovato la porta chiusa e un cartello che invitava a recarsi al pronto soccorso di Catanzaro, situato a oltre 45 chilometri di distanza. Il primo cittadino assicura di aver mandato decine di Pec all’Azienda sanitaria di Catanzaro. «Tutte rimaste senza una risposta e intanto la gente sta male», fa notare il sindaco.