Il Papa nomina suor Simona Brambilla a capo del «Dicastero per la vita consacrata»: è la prima donna prefetto in Vaticano

La religiosa italiana, che vanta un'esperienza in Mozambico, guiderà il dicastero che coordina tutti gli ordini religiosi del mondo, maschili e femminili

Papa Francesco ha nominato prefetto del «Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica» suor Simona Brambilla, finora Segretario della stessa istituzione. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. La religiosa «è la prima prefetto donna in Vaticano», sottolinea la congregazione dei missionari della Consolata della quale la religiosa fa parte. «Aumenta così il numero delle donne in posizioni di rilievo in Vaticano», commenta. Suor Brambilla, primo prefetto donna in Vaticano, vanta nel suo curriculum un’esperienza missionaria in Mozambico dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale ed essere entrata nell’Istituto Suore Missionarie della Consolata, che ha guidato dal 2011 fino al 2023.

L’8 luglio 2019 il Papa ha nominato per la prima volta sette donne membri del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Poi la scelta di suor Brambilla prima come segretaria del Dicastero e oggi come prefetto. Il Dicastero che guiderà insieme al co-prefetto, il cardinale Angel Fernandez Artime, già Rettore Maggiore dei Salesiani, si occupa dell’attività pratica e spirituale degli istituti religiosi (ordini e congregazioni religiose, maschili e femminili), degli istituti secolari e delle società di vita apostolica e anche dell’approvazione degli statuti dei nuovi istituti e la dispensa dai voti e dalle promesse.

Foto copertina: ANSA / www.vitaconsacrata.va | Suor Simona Brambilla