Le mire di Donald Trump sulla Groenlandia: «Lì sono Maga»

Il presidente eletto aveva dichiarato che la «proprietà e il controllo della Groenlandia sono una priorità assoluta» degli Usa. Il figlio oggi in visita

Donald Trump Junior si trova già in Groenlandia. A darne notizia sono i media locali, secondo cui il figlio del futuro inquilino della Casa Bianca avrà un incontro con Erik Jensen, il capo di Siumut, partito di governo della Nazione indipendente artica sotto la corona danese. La visita segue le dichiarazioni di Donald Trump nelle quali il presidente eletto ha espresso le proprie mire sulla Groenlandia. «Ai fini della sicurezza nazionale e della libertà in tutto il mondo, gli Stati Uniti d’America ritengono che la proprietà e il controllo della Groenlandia siano una necessità assoluta», aveva dichiarato poco prima di Natale, ribadendo quanto già detto nel corso del suo primo mandato. Nei giorni successivi, la Danimarca ha stanziato due miliardi di euro per la protezione dei territori artici.

Groenlandia e Danimarca: «Trump non è in visita ufficiale»

Nel discorso di Capodanno, il primo ministro groenlandese Múte Egede aveva parlato di «liberarsi delle catene del colonialismo». La visita di Trump Junior è privata. A chiarirlo a Reuters è stato il segretario permanente degli affari esteri dell’isola Mininnguaq Kleist. Spiegando che non sono previsti incontri con i rappresentanti del governo groenlandese. Un’altra fonte informata sui fatti ha invece fatto a sapere all’agenzia britannica che il figlio di Trump si troverebbe oggi in Groenlandia per girare contenuti relativi a un podcast. Lo stesso tono è quello della diplomazia danese: «Prendiamo atto del viaggio di Trump Jr. E ribadiamo che non si tratta di una visita ufficiale americana», ha reso noto Copenaghen citata da Afp.

Trump: «Make Greenland Great Again»

Tuttavia, sul suo social Truth, il presidente eletto ha dichiarato che suo figlio sarà accompagnato da alcuni rappresentanti. «La Groenlandia è un luogo incredibile e i suoi abitanti, se e quando diventeranno parte della nostra nazione, ne trarranno enormi benefici», ha aggiunto. «La proteggeremo e la custodiremo», ha aggiunto il miliardario 78enne, che presterà giuramento il 20 gennaio. E ha concluso: «Make Greenland Great Again». Al messaggio è allegato un video che mostra un uomo, presentato come un abitante dell’isola, che indossa il celebre cappellino rosso dei sostenitori di Trump con lo slogan Make America Great Again. E che si dichiara favorevole a una vendita agli Stati Uniti.