Genova, due sorelle si gettano dal quarto piano. Una muore, l’altra è in gravi condizioni. Nell’appartamento presenti quattro bambini

I piccoli hanno aperto la porta agli agenti. Sono i figli della 32enne che si è tolta la vita. A giorni ci sarebbe stata l'udienza per il loro affidamento

Stamane in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena a Genova, due sorelle di 32 e 35 anni si sono gettate dal quarto piano. Una è morta sul colpo, l’altra è gravissima. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate agli agenti delle volanti. A precipitare per prima dalla finestra è stata la donna di 32 anni. I vicini hanno sentito un tonfo e dei gemiti e hanno avvisato la polizia. Nel frattempo hanno visto la sorella sul cornicione e le hanno intimato di non muoversi ma lei non li ha ascoltati e si è buttata. Ora si trova all’ospedale San Martino in prognosi riservata. Quando la polizia è arrivata nell’abitazione in casa c’erano i quattro figli della trentaduenne. Sono stati i bambini ad aprire alla polizia. La vittima era separata dal marito che aveva anche denunciato in passato per maltrattamenti. Il 10 gennaio c’era un’udienza per l’affidamento dei figli. Le indagini sono state passate alla squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Luca Monteverde.