Acca Larenzia, la Procura attende le informative: verso l’apertura di un’inchiesta per violazione delle leggi Mancino e Scelba

Durante la commemorazione del 7 gennaio, oltre un migliaio di militanti hanno fatto il saluto romano e il rito del «Presente»

La Procura di Roma è in attesa delle informative delle forze dell’ordine dopo i fatti accaduti durante la commemorazione di Acca Larenzia per la strage del 7 gennaio 1978. Nella giornata di ieri, infatti, oltre un migliaio di militanti appartenenti a movimenti di estrema destra hanno fatto saluti romani e risposto al richiamo dei nomi delle vittime con la parola d’ordine «Presente». La scena è stata filmata e i video sono passati al vaglio della Digos della questura di Roma per identificare gli autori. Dopo che Digos e Carabinieri riceveranno le informative, verrà aperto formalmente un fascicolo di indagine per violazione delle leggi Mancino e Scelba. Durante la commemorazione dello scorso anno, il 7 gennaio 2024, era accaduta la stessa dinamica. Quasi un anno dopo, il 18 dicembre scorso, i pm di Roma hanno chiuso il procedimento a carico di 31 persone e ora rischiano di finire sotto processo. Nel frattempo, ieri è stato identificato un residente di 30 anni, Marco Cardilli, per aver urlato «Viva La Resistenza, merde» nel corso della commemorazione.