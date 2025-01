Ita Airways e Lufthansa, c’è la data per l’inizio della fusione. Cosa succederà il 13 gennaio

Dopo anni di negoziati l'intesa per la prima acquisizione ha una data scriitta sul calendario

L’acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa sarà completata il prossimo 13 gennaio. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa citando fonti vicine al dossier emerse durante un evento organizzato per i dipendenti del vettore tedesco. Ad annunciare la data, dopo anni di negoziazioni, sarebbe stato il Ceo di Lufthansa Carsten Spohr. Al momento, tuttavia, non è giunta alcuna conferma ufficiale né dalla compagnia tedesca né dal Governo italiano. L’acquisto del 41% di Ita Airways per 325 milioni di euro è solo il primo di tre passi previsti con i quali Lufthansa potrebbe acquisire interamente la compagnia italiana. Le due compravendite successive dovrebbero avvenire entro il 2033, con un versamento ulteriore di 830 milioni di euro.

Le condizioni dell’Ue per garantire la concorrenza

In questi mesi l’affare è stato accuratamente monitorato dall’Unione Europea, che ha dato il via libera per la fusione a fine novembre. Un via libera vincolato alla concessione ad altre compagnie da parte del gruppo nascente di spazi per volare tra Roma e Milano e tra l’Italia e gli Usa. Nello specifico, a riequilibrare i rapporti di concorrenza saranno EasyJet e AirFrance-Klm. Contestualmente a quello della chiusura dell’intesa da Lufthansa arriva la notizia di 10 mila nuove assunzioni programmate, metà delle quali in Germania, e il resto distribuite nei Paesi in cui opera la compagnia.