Ita Airways, notificato a Bruxelles l’acquisto del 41 per cento da parte di Lufthansa

Il ministero dell’Economia italiano e Lufthansa hanno notificato alla direzione generale della Concorrenza della Commissione europea l’acquisizione da parte del gruppo tedesco di una quota di minoranza del 41 per cento di Ita Airways. L’accordo con il Mef per l’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di Ita Airways era stato raggiunto lo scorso maggio, ma trattandosi di un acquisto che incide sulla concorrenza nel mercato aereo, ci vuole il via libera dell’Unione europea. A settembre, al G20 in India, la premier Giorgia Meloni aveva criticato la Commissione europea per la sua opposizione all’accordo, ma da Bruxelles era arrivata la smentita, facendo sapere che la notifica non era ancora arrivata. Lufthansa scrive in una nota che la cooperazione a livello commerciale tra Ita Airways e Lufthansa Group inizierà «immediatamente dopo aver ricevuto l’auspicata autorizzazione». Ora la Commissione inizierà la sua indagine formale. Secondo le norme europee sulle fusioni, la prima analisi valutativa sull’accordo può durare fino a 25 giorni lavorativi. Già a gennaio 2024 quindi potrebbe terminare la procedura e arrivare il via libera, a meno di richieste di chiarimenti ulteriori o interventi di modifica per evitare turbamenti del mercato. In quel caso, gli uffici della Commissione potranno prendersi altri 90 giorni, con la possibilità di concedere proroghe di ulteriori 15 o 20 giorni lavorativi.

