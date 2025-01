Molestie in Piazza Duomo a Capodanno, la 20enne belga racconterà tutto agli inquirenti. Al vaglio le immagini delle telecamere

La giovane di Liegi ha preso contatto con le autorità per la presentazione di una denuncia

Sarà ascoltata dalla polizia belga e dagli investigatori italiani la studentessa di Liegi che ha raccontato di aver subito aggressioni e molestie sessuali durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Secondo quanto si apprende, la giovane ha preso contatto con le autorità per la presentazione di una denuncia e verrà ascoltata nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di Milano con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, a carico di ignoti. Nel frattempo, gli investigatori stanno ascoltando i testimoni di quella sera alla ricerca dell’uomo italiano che avrebbe assistito agli abusi e avrebbe aiutato le ragazze di nazionalità belga. Sono, inoltre, in corso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, soprattutto nel punto vicino alla Galleria. Stando al racconto della 20enne, tutto sarebbe avvenuto circa 20 minuti dopo la mezzanotte all’ingresso della Galleria che si trova accanto al Duomo. Oltre a lei e i suoi amici, per il momento, non vi sono altre persone che hanno contattato la polizia o i carabinieri raccontando di aver subito abusi o assistito a situazioni simili a quelle raccontate dalla turista belga.