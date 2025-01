Trentino, trovato senza vita il corpo di uno dei due alpinisti inglesi dispersi dal primo gennaio sull’Adamello

L'escursionista è stato individuato grazie a una traccia registrata dal suo cellulare

È stato trovato senza vita il corpo di uno dei due alpinisti inglesi, 35 e 36 anni, che risultavano dispersi sull’Adamello, in Trentino, dall’1 gennaio. Ad annunciarlo è il soccorso alpino che fa sapere di aver individuato il corpo sepolto sotto la neve, grazie a una traccia registrata dal cellulare dell’alpinista. Quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione e l’identità dell’alpinista ritrovato non è ancora stata resa nota. Le ricerche sono ripartite questa mattina sia con le squadre di terra del soccorso alpino, trasportate nei pressi del passo di Conca a una quota di circa 2.600 metri, sia con l’elicottero. Nel frattempo, le ricerche proseguono nel tentativo di trovare il secondo alpinista disperso, soprattutto nella zona del bivacco Malga Dosson dove era stata individuata l’attrezzatura dei due escursionisti.

Cos’è successo il primo gennaio

I due escursionisti in questione sono Aziz Ziriat e Samuel Harris. A lanciare l’allarme erano stati i familiari degli alpinisti. Questi ultimi, infatti, sarebbero dovuti rientrare lo scorso 6 gennaio, ma non hanno mai fatto ritorno. «Volevano fare un’escursione di Capodanno. Volevano andare di rifugio in rifugio nelle Dolomiti. So che sono arrivati alla capanna e che stavano bevendo vino rosso, ma lui ha detto che si gelava», ha dichiarato Rebecca Dimmock, la fidanzata di Ziriat che ha sentito il compagno per l’ultima volta alle 10 dell’1 mattina. «Mi ha mandato alcune foto delle montagne e un paio di sé stesso. Poi mi ha avvisato che il suo telefono stava per morire, ma che mi avrebbe risposto al più presto», ha aggiunto. Poi il silenzio.