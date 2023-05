Meloni al raduno degli Alpini a Udine: «La patria è come una seconda mamma. La leva militare? Solo volontaria»

Da un lato il presidente dell’Assocazione nazionale Alpini, Sebastiano Favero, dall’altro il ministro della Difesa Guido Crosetto, in testa il cappello degli Alpini con una penna bianca. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Udine, dove in piazza Primo maggio è allestita la tribuna d’onore per l’adunata annuale degli Alpini. «Oggi è la festa della mamma ma noi abbiamo sempre un’altra mamma che è la Patria, senza questo legame non c’è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po’ di questo sentimento è una cosa preziosissima», ha commentato la premier. Al suo arrivo, Meloni è stata accolta dagli applausi del pubblico presente ai bordi della strada. «La cosa importante che questa nazione ha è la consapevolezza di se stessa, del suo valore, del suo legame con il principio dell’appartenenza e della patria. E se c’è un posto dove questo si respira è qui», ha aggiunto la premier dopo aver assistito alle fasi iniziali della sfilata delle penne nere. A margine dell’evento, Meloni ha risposto anche alla domanda di un giornalista che le chiedeva se fosse favorevole al ripristino della leva militare. «Sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l’approccio giusto», ha spiegato la premier.

