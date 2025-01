Campi Bisenzio, sei indagati per l’omicidio del 17enne Maati Moubakir

I responsabili sarebbero tutti ragazzi italiani e maggiorenni. Domani, 10 gennaio, è il giorno dell'autopsia. La procura contesta il reato di omicidio volontario aggravato

Sale a sei il numero degli indagati per l’omicidio di Maati Moubakir, il 17enne ucciso il 29 dicembre a Campi Bisenzio. Tutti e sei gli indagati, secondo quanto si apprende, sono italiani e maggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 22 anni. L’ipotesi di reato è quella di omicidio volontario, con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà. Domani, venerdì 10 gennaio, sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima.

L’omicidio di Maati Moubakir

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, Maati Moubakir sarebbe stato rincorso nelle strade di Campi Bisenzio e picchiato con mazze, coltelli e un casco da motociclista. Le coltellate, ricostruisce la procura, hanno colpito il 17enne alla schiena mentre scappava. Il ragazzo avrebbe cercato rifugio su un autobus diretto a Firenze, ma uno degli indagati – un 18enne – lo avrebbe afferrato per i capelli e per il collo prima che potesse salire a bordo e gli ha sferrato al torace le coltellate che hanno causato la morte immediata.

Il grido di dolore della madre

In occasione della cerimonia in ricordo del figlio, la madre di Maati aveva lanciato un appello allo Stato affinché «non passi più il messaggio di un Paese dove si può fare tutto, dove non si punisce nulla». Secondo Silvia Baragatti, madre del 17enne ucciso, la vicenda di Campi Bisenzio rappresenta «il fallimento della società, dell’umanità, anche gli animali stanno accanto al loro ferito».

In copertina: Farid Moubakir e Silvia Baragatti, genitori di Maati, 5 Gennaio 2025 (ANSA/Claudio Giovannini)