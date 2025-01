«Se tocchi mia figlia vai al tappeto». Schiaffeggia l’insegnante e pubblica il video sui social

L'aggressione nella scuola Levi di Portici, nel napoletano

Ha aggredito l’insegnante di sostegno della figlia pubblicando poi sui social il video dell’aggressione. Il maestro aggredito è stato soccorso, e potrebbe ora denunciare quanto ha vissuto. L’episodio – come segnalano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale di Portici di Europa Verde Aldo Agnello – si è verificato oggi nella scuola Levi di Portici, nel napoletano, nella sede di via Malta. Tutto è partito da una discussione fra il genitore e il docente di sostegno. Secondo il padre il maestro avrebbe dato uno schiaffo al minore. La discussione sarebbe degenerata fino all’aggressione. L’uomo ha condiviso poi l’immagine dell’insegnate a terra, con la didascalia: «Se tocchi mia figlia vai al tappeto».

Un fermo immagine postato da Borelli e Agnello

«Quello che è successo – dichiarano Borrelli e Agnello – è inaccettabile. Se un genitore ha delle critiche o ritiene che un qualsiasi docente non sia all’altezza del compito o usi metodi sbagliati o addirittura violenti, deve rivolgersi ai vertici scolastici e non recarsi a scuola e picchiare il docente pubblicando il tutto sui social. Sembra quasi che questo genitore abbia voluto vantarsi pubblicamente di essersi fatto giustizia da solo in modo violento. Siamo ormai alle barbarie».