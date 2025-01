Scuola, ponti e chiusure nel 2025. La mappa delle festività regione per regione

Ogni regione affronta le gestione dei ponti in autonomia, così come le feste patronali: ecco il calendario aggiornato

L’Epifania, come si dice, tutte le feste porta via, ma per la scuola non troppo a lungo. Il calendario natalizio del 2024 ha regalato ben 17 giorni di vacanza a studenti e personale scolastico grazie alla disposizione favorevole dei weekend, ma all’orizzonte ci sono già altre pause scolastiche pronte a spezzare il ritorno della routine sui banchi di scuola. Le festività nazionali, che valgono per tutte le scuole d’Italia, offrono alcune date certe di riposo. Tuttavia, ognuno ha le sue specificità: così come la chiusura delle scuole a giugno varia da regione a regione, anche ponti e pause extra cambiano da luogo a luogo.

Festività nazionali e vacanze scuola 2025

Aprile: sei giorni a Pasqua e la festa della Liberazione

Per i primi tre mesi dell’anno, bisognerà tenere duro: non sono previste festività. Tuttavia, la situazione cambierà a partire da aprile. Il 20 aprile 2025 coinciderà con la Pasqua, e le vacanze scolastiche pasquali si estenderanno dal 17 al 22 aprile, per un totale di sei giorni. Dopo una breve ripresa delle lezioni di due giorni, gli studenti godranno di un altro ponte, grazie al 25 aprile, che celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Questo ponte durerà tre giorni per alcune scuole, poiché il 25 aprile cadrà di venerdì. Non tutti gli istituti, però, scelgono di fare ponte, confinando la pausa al solo 25 aprile.

1° maggio: festa dei Lavoratori

Buone notizie anche per chi va a scuola nelle regioni che scelgono di fare ponte per la festa dei lavoratori del primo maggio. Il ponte può essere di quattro giorni, dal 1° al 4 maggio, grazie al fatto che il primo maggio cadrà di giovedì.

2 giugno: l’ultimo ponte prima delle vacanze estive

A giugno 2025, un altro ponte di tre giorni sarà garantito dalla festa della Repubblica del 2 giugno. Poiché il 31 maggio e l’1 giugno cadono di sabato e domenica, questi giorni si uniranno al 2 giugno, creando un weekend lungo di tre giorni.

Il calendario delle festività regione per regione scuola 2025:

Oltre alle festività nazionali previste – 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno – ecco quando si fermano le scuole in ogni regione.

Abruzzo

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 novembre (festa dei Morti),

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Basilicata

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 3 e 4 marzo (Carnevale), 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 novembre (festa dei Morti),

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Calabria

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 e 3 maggio (Ponte festa del Lavoro), 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Campania

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre (festa dei Morti), 3 e 4 marzo (Carnevale), 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 e 3 maggio (Ponte festa del Lavoro)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Emilia Romagna

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 3-5 marzo (Carnevale), 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (28 giugno per le scuole dell’infanzia)

Lazio

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Liguria

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025

Altri ponti: 2 e 3 maggio (Ponte festa del Lavoro)

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Lombardia

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 3-4 marzo (Carnevale)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Marche

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile (Ponte festa Liberazione), 2 e 3 maggio (Ponte festa del Lavoro), 2 novembre (Festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Molise

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile (ponte festa Liberazione), 3-5 marzo (Carnevale), 2 e 3 maggio, 2 novembre (Festa dei Morti), 7 dicembre (ponte Immacolata)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Piemonte

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 1-4 marzo (Carnevale), 2-3 maggio (ponte festa del Lavoro)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025

Puglia

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile (ponte festa Liberazione), 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Sardegna

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 28 aprile (festa della Sardegna), 3 e 4 marzo (Carnevale), 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Sicilia

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Toscana

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Trentino

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 27 aprile 2025

Altri ponti: 3-5 marzo (Carnevale), 2-3 maggio (ponte festa Lavoro), 31 ottobre – 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2025

Valle d’Aosta

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025

Altri ponti: 2 e 3 maggio (ponte festa Lavoro), 26 aprile (ponte festa Liberazione), 2 novembre (Festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Veneto

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 21 aprile 2025

Altri ponti: 3-5 marzo (Carnevale), 2 e 3 maggio (ponte festa Lavoro), 26 aprile (ponte festa Liberazione), 2 novembre (festa dei Morti)

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Umbria

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno per le scuole dell’infanzia

Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Altri ponti: 26 aprile, 2 novembre (festa dei Morti)

Le feste patronali e le chiusure scolastiche regionali nel 2025

Oltre alle vacanze e ai ponti previsti dai calendari scolastici regionali, le scuole si fermano anche in occasione delle feste patronali locali. Si tratta di giornate di celebrazione, tipiche di molte città e comuni italiani che in molti casi comportano la sospensione delle lezioni, offrendo agli studenti e al personale scolastico un’opportunità di partecipare alle tradizioni religiose e culturali della propria comunità. Le date delle feste patronali possono variare a seconda delle disposizioni degli enti locali, e dunque potrebbero comportare ulteriori giorni di chiusura delle scuole o modifiche nel calendario scolastico. Pertanto, è sempre consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali delle singole scuole per avere conferme specifiche.

Ecco un elenco delle principali feste patronali che potrebbero influenzare il calendario scolastico 2025 nelle diverse regioni:

Santi Pietro e Paolo – Roma (Lazio): 29 giugno

– Roma (Lazio): 29 giugno Sant’Ambrogio – Milano (Lombardia): 7 dicembre

– Milano (Lombardia): 7 dicembre Sant’Agata – Catania (Sicilia): 3-5 febbraio

– Catania (Sicilia): 3-5 febbraio San Gennaro – Napoli (Campania): 19 settembre

– Napoli (Campania): 19 settembre Santa Rosalia – Palermo (Sicilia): 15 luglio

– Palermo (Sicilia): 15 luglio San Nicola – Bari (Puglia): 6 dicembre

– Bari (Puglia): 6 dicembre San Giovanni Battista – Firenze (Toscana): 24 giugno

– Firenze (Toscana): 24 giugno Sant’Antonio – Padova (Veneto): 13 giugno

– Padova (Veneto): 13 giugno San Marco – Venezia (Veneto): 25 aprile

– Venezia (Veneto): 25 aprile Sana Rosa – Viterbo (Lazio): 3 settembre

Il 2025 si chiuderà con le feste natalizie

L’anno si chiuderà, infine, con le festività di dicembre. L’8 si festeggia la festa dell’Immacolata e, a seguire, ripartono le usuali vacanze natalizie per la fine del 2025, previste dal 23 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo.