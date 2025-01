Donald Trump: «Putin vuole incontrarmi per la guerra in Ucraina. Stiamo organizzando»

Il presidente: «Dobbiamo finirla con questa guerra. È un casino». Il portavoce del Cremlino prepara la strada

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che è in programma un incontro tra lui e il presidente russo Vladimir Putin. Ma il tycoon non ha offerto alcuna tempistica per i colloqui tra i due leader. «Lui vuole che ci incontriamo, lo stiamo organizzando», ha detto Trump in un discorso prima dell’incontro con i governatori repubblicani a Mar-a-Lago in Florida. «Il presidente Putin vuole incontrarci. Lo ha detto anche pubblicamente e dobbiamo farla finita con questa guerra. È un casino», ha aggiunto Trump a proposito della guerra tra Russia e Ucraina.

L’incontro

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio ha riportato sul tavolo la risoluzione diplomatica per porre fine all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca iniziata a febbraio 2022. Ma ha anche portato a temere a Kiev che un rapido accordo di pace potrebbe avere un prezzo elevato per l’Ucraina. I consiglieri di Trump hanno lanciato proposte per porre fine alla guerra. Prevedono la cessione di fatto ampie parti del paese alla Russia per il prossimo futuro. Dall’inizio dell’invasione russa, gli Stati Uniti sotto la presidenza democratica di Joe Biden hanno impegnato oltre 175 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina, inclusi oltre 60 miliardi di assistenza per la sicurezza. Ma non è certo se gli aiuti continueranno a quel ritmo sotto Trump. Il quale ha detto in più occasioni di voler porre fine rapidamente alla guerra.

La dichiarazione di Peskov



Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto giovedì che Putin avrebbe accolto con favore il desiderio di Trump di un contatto, ma finora non ci sono state richieste formali. Sarebbe più appropriato aspettare che Trump entri in carica per primo, ha detto Peskov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Trump potrebbe essere decisivo nell’esito della guerra con la Russia che dura da 34 mesi per aiutare Kiev a fermare Putin.