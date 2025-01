Bologna, 80enne malmenato dall’inquilino per aver chiesto l’affitto: «Aveva già aggredito due donne»

La violenza ai danni dell'anziano e della sua compagna a Lagaro, frazione del capoluogo emiliano

Un anziano di 80 anni, Otello Righi, è stato violentemente aggredito dall’inquilino in affitto nell’abitazione della sua compagna. A denunciare la vicenda è il figlio dell’uomo, Fabio, con un post nella pagina Facebook dell’associazione Arca Appennino Bolognese. La vicenda è avvenuta a Lagaro, una frazione di Bologna e l’aggressore è un uomo di origine nordafricana, già noto in paese per episodi simili. L’episodio è avvenuto quando l’80enne ha accompagnato la sua compagna a consegnare un foglio con l’Iban per il pagamento dell’affitto all’inquilino che non pagava l’affitto. La situazione è degenerata quando l’inquilino ha reagito in modo violento, colpendo Otello al viso con un oggetto, provocandogli un trauma facciale con sospetto danno all’osso dell’occhio. La compagna, intervenuta per fermare l’aggressore, è stata a sua volta colpita e ha riportato alcune costole incrinate.

Il racconto del figlio: «Non è la prima aggressione»

«Voglio ringraziare i carabinieri che sono intervenuti con prontezza e professionalità, dimostrando grande empatia. Tuttavia, è sconfortante constatare che, nonostante la gravità dell’episodio, non si sia potuto fare nulla per impedire che questa persona, poco dopo, continuasse la sua serata come se nulla fosse, andando tranquillamente a cenare in un ristorante», denuncia il figlio della vittima. L’aggressore pare fosse noto in paese per essere una persona violenta. «Non è la prima volta che questo individuo si rende protagonista di comportamenti aggressivi. Solo per citare alcuni episodi che conosco personalmente: due anni fa, ha aggredito una donna con una bambina. Poco tempo fa, sembrerebbe che abbia minacciato una donna con un coltello. Ora si è arrivati a colpire un anziano in modo violento e gratuito», dichiara. La famiglia fa sapere di aver sporto denuncia ai carabinieri e di essersi rivolta al Comune per poter intervenire. Nel frattempo, l’80enne dovrà restare in ospedale ancora per qualche giorno in attesa di ulteriori esami e accertamenti.