Cecilia Sala, il Ros: «Nessuna indagine aperta sull’arresto della giornalista»

La precisazione dei carabinieri in una nota: «Ci siamo limitati ad acquisire le sue dichiarazioni spontanee»

«Non sono in corso indagini», né sono state date «specifiche deleghe», in relazione all’arresto e alla detenzione della giornalista Cecilia Sala in Iran. Lo afferma il Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, che – si legge nella nota – «come di consueto si è limitato ad acquisire dalla signora Sala dichiarazioni spontanee sull’accaduto, che sono state depositate» alla procura di Roma. Il Ros smentisce quindi le indiscrezioni, comparse su alcuni organi di stampa, in merito all’apertura di un fascicolo d’indagine sull’arresto della giornalista. Queste ricostruzioni, precisa la nota, «sono da considerarsi prive di fondamento».

Cecilia Sala, giornalista del Foglio e di Chora Media, è stata arrestata lo scorso 19 dicembre a Teheran, dove si trovava per fare il proprio lavoro. La 29enne, accusata molto genericamente di aver infranto le leggi della repubblica islamica, è rimasta nel carcere di Evin per circa tre settimane, prima della scarcerazione, ottenuta grazie al lavoro dei servizi e della diplomazia. È stato fondamentale, secondo quanto ricostruito nei giorni scorsi, anche il viaggio lampo della premier Giorgia Meloni in Florida per incontrare il presidente-eletto Donald Trump. Lo scorso 8 gennaio, Cecilia Sala è tornata in Italia e ha potuto riabbracciare i propri cari.

In copertina: La giornalista italiana Cecilia Sala mentre torna a casa dopo essere stata liberata, 8 gennaio 2025 (ANSA/Fabio Frustaci)